Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Дивися повний текст 😷 Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні,...
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Дивися повний текст 😷 Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
Гениальное решение! Т.е. все, кто приехал в Киев сегодня утром или вчера вечером на сутки на работу теперь уже будут неизвестно как добираться...
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