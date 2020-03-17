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Сьогодня о 12:00 в Україні
припиняються залізничні,...

Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10

Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Дивися повний текст 😷 Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10

Гениальное решение! Т.е. все, кто приехал в Киев сегодня утром или вчера вечером на сутки на работу теперь уже будут неизвестно как добираться...
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