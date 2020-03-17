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Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Дивися повний текст 😷 Сьогодня о 12:00 в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення
.
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R2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
Гениальное решение! Т.е. все, кто приехал в Киев сегодня утром или вчера вечером на сутки на работу теперь уже будут неизвестно как добираться...
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Watcher
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:39
Watcher написав:
Гениальное решение! Т.е. все, кто приехал в Киев сегодня утром или вчера вечером на сутки на работу теперь уже будут неизвестно как добираться...
А такое, вообще, бывает? -- часа 4 "сюда", столько же -- "туда", 8 часов поработать -- спать когда?
И это же не "сегодня - на сегодня" решили -- вчера нужно было думать, как возвращаться.
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_hunter
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:48
Watcher написав:
Гениальное решение! Т.е. все, кто приехал в Киев сегодня утром или вчера вечером на сутки на работу теперь уже будут неизвестно как добираться...
Ну ведь заранее предупреждено было про закрытие поездов, только упоротый человек будет ехать на сутки в Киев.
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vetka
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:11
_hunter написав:
А такое, вообще, бывает? -- часа 4 "сюда", столько же -- "туда", 8 часов поработать -- спать когда?
В смысле, 4 часа? Реально у нас люди в компании работали с Боярки, там меньше часа ехать до Вокзальной, а дальше чуть пешочком и офис, вполне комфортно.
Вот в доме все консьержи и охрана работали сутками, все приезжие: теперь нет ни охраны, ни консьержей по сути.
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Watcher
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:27
Watcher написав: _hunter написав:
А такое, вообще, бывает? -- часа 4 "сюда", столько же -- "туда", 8 часов поработать -- спать когда?
В смысле, 4 часа? Реально у нас люди в компании работали с Боярки, там меньше часа ехать до Вокзальной, а дальше чуть пешочком и офис, вполне комфортно.
Вот в доме все консьержи и охрана работали сутками, все приезжие: теперь нет ни охраны, ни консьержей по сути.
С каких это пор маршрутка на Боярку стала "междугородным автобусом"? "Ни охраны ни консьержей по сути" нет потому, что люди благоразумно решили дома карантин пересидеть.
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_hunter
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:43
_hunter написав:
С каких это пор маршрутка на Боярку стала "междугородным автобусом"? "Ни охраны ни консьержей по сути" нет потому, что люди благоразумно решили дома карантин пересидеть.
Внимательнее читайте новость:
С 12:00 18 марта 2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные.
С профильной ветки
antey1969 написав:
В Киеве полный трындец.
В отделение реанимации по причине невозможности добраться
не вышел на дежурство один из трех врачей, три медсестры из пяти, из двух санитарок не вышла ни одна, так как не могут добраться из пригорода
, а "грошей на такси в нас нема".
С Левого берега добраться без метро или личного авто просто нереально, все в пробках. Через мост метро
(помним обещания дублировать автобусами вдоль веток) не ходит ни один автобус
. Маршрутки Киева забиты, как консервные банки шпротами, не продохнуть, какие там маски, какой карантин.
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yanyura
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5
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:02
Такси - наше все. Ох и пробки будут в столице.
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aleksandr-musienko
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