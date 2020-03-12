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"Київоблгаз" не відключатиме
газ під час карантину

"Київоблгаз" не відключатиме газ під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10

"Київоблгаз" не відключатиме газ під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Газорозподільна регіональна компанія "Київоблгаз" не планує припиняти постачання газу в умовах карантину, який ввели в Україні через коронавірус до 3 квітня.

Дивися повний текст \"Київоблгаз\" не відключатиме газ під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10

Пиарятся все кто только может.
А воду с электричеством тоже не будут отключать?
И еще расскажите что у вас газ без ГМО.
p_a_l
 
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