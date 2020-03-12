Газорозподільна регіональна компанія "Київоблгаз" не планує припиняти постачання газу в умовах карантину, який ввели в Україні через коронавірус до 3 квітня.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
"Київоблгаз" не відключатиме газ під час карантину
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Дивися повний текст \"Київоблгаз\" не відключатиме газ під час карантину.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:10
Пиарятся все кто только может.
А воду с электричеством тоже не будут отключать?
И еще расскажите что у вас газ без ГМО.
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