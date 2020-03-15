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Італійці друкують респіраторні
клапани на 3D-принтері (фото)

Італійці друкують респіраторні клапани на 3D-принтері (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:16

Італійці друкують респіраторні клапани на 3D-принтері (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Італійська компанія з виробництва 3D-принтерів розробила і надрукувала 100 рятувальних респіраторних клапанів за 24 години для лікарні, в якій вони закінчилися. Клапан з'єднує пацієнтів інтенсивної терапії з дихальними апаратами.

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R2
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Запарятся они печатать
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Frant
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