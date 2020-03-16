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Метро не працює: які маршрути
наземного пасажирського...

Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35

Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресс-служба Київпастрансу.

Дивися повний текст 😷Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського транспорту дублюють гілки метро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35

Тому, кто форматировал текст, -- апплодисменты стоя )

Такая же ошибка была утром на Правде, они ее уже исправили
mamiya_leader
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