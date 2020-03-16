Про це повідомляє пресс-служба Київпастрансу.
Дивися повний текст 😷Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського транспорту дублюють гілки метро.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35
Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷Метро не працює: які маршрути наземного пасажирського транспорту дублюють гілки метро.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:35
Тому, кто форматировал текст, -- апплодисменты стоя )
Такая же ошибка была утром на Правде, они ее уже исправили
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