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Набув чинності закон про повну загальну середню освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Закон "Про повну загальну середню освіту" набув чинності у середу, 18 березня.
Дивися повний текст Набув чинності закон про повну загальну середню освіту
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