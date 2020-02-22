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Набув чинності закон про
повну загальну середню освіту

Набув чинності закон про повну загальну середню освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:15

Набув чинності закон про повну загальну середню освіту

Пропонуємо до обговорення:
Закон "Про повну загальну середню освіту" набув чинності у середу, 18 березня.

Дивися повний текст Набув чинності закон про повну загальну середню освіту.
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