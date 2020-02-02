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Дивися повний текст У додатку \"Дія\" з'явився електронний студентський квиток (інфографіка).
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:42
У додатку "Дія" з'явився електронний студентський квиток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У додатку \"Дія\" з'явився електронний студентський квиток (інфографіка).
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:43
Прикольная штука. Верифицировал права (не подтянулись) сказали что все нормально, в базу попали, но нужно несколько дней что бы подтянулись, правда или нет, в общем жду :) Вот бы паспорт туда, тогда можно было бы не таскать с собой эти документы (я их всегда ношу с собой) , а значит и свести на ноль возможность их потерять.
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