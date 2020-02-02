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У додатку "Дія" з'явився
електронний студентський квиток...

У додатку "Дія" з'явився електронний студентський квиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:42

У додатку "Дія" з'явився електронний студентський квиток...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило у своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст У додатку \"Дія\" з'явився електронний студентський квиток (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:43

Прикольная штука. Верифицировал права (не подтянулись) сказали что все нормально, в базу попали, но нужно несколько дней что бы подтянулись, правда или нет, в общем жду :) Вот бы паспорт туда, тогда можно было бы не таскать с собой эти документы (я их всегда ношу с собой) , а значит и свести на ноль возможность их потерять.
Igorten
 
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