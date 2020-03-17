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Нових валютних обмежень
через коронавірус не буде

Нових валютних обмежень через коронавірус не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54

Нових валютних обмежень через коронавірус не буде

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк не планує вводити ніяких обмежень на валютному ринку та продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54

Верится с трудом, посмотрим.
aleksandr-musienko
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