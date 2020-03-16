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Нацбанк продав з резервів
$300 млн на підтримку гривні

Нацбанк продав з резервів $300 млн на підтримку гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:55

Нацбанк продав з резервів $300 млн на підтримку гривні

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 17 березня Національний банк України продав із золотовалютних резервів 300 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу гривні. Однак за підсумками дня офіційний курс долара в Україні виріс до 27,05 грн.

Дивися повний текст Нацбанк продав з резервів $300 млн на підтримку гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:56

Молодцы, держатся пока.
aleksandr-musienko
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