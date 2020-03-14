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Нижче $27: ціни на нафту впали до мінімуму за 17 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Вартість нафти марки Brent з поставкою в травні під час торгів на Лондонській біржі впала нижче $27 за барель вперше з листопада 2003 року. На 15:28 за Києвом травневі ф'ючерси Brent подешевшали на 6,92%, до $26,87 за барель.
Дивися повний текст Нижче $27: ціни на нафту впали до мінімуму за 17 років
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:41
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