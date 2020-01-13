Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу ХТЗ.
Дивися повний текст ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує обсяги випуску тракторів.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04
ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує...
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Дивися повний текст ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує обсяги випуску тракторів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04
Ярославский – талантливый бизнесмен. Я был уверен что ХТЗ приобретет вторую жизнь благодаря Александру!
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