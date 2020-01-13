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ХТЗ Ярославського модернізує
виробництво і збільшує...

ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04

ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу ХТЗ.

Дивися повний текст ХТЗ Ярославського модернізує виробництво і збільшує обсяги випуску тракторів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:04

Ярославский – талантливый бизнесмен. Я был уверен что ХТЗ приобретет вторую жизнь благодаря Александру!
prostobriz
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