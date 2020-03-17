Эту власть похоронит коронамайдан. И не только эту, а и все предыдущие. Псевдоэлиты, находившиеся у власти все годы независимости, понесут существенный урон, но, скорее всего, существовать не перестанут. Для того, чтоб они перестали существовать потребуется несколько десятилетий революций, майданов, переворотов и смен режимов, но запуск всей этой череде событий, по моим представлениям, даст невиданный по размаху с 1991 года в Украине новый необычный майдан, который я для себя сейчас назвал коронамайданом.
Контуры этого будущего майдана, который уже вызревает в Украине, можно видеть невооруженным глазом и триггерами для него послужат сразу несколько параллельно развивающихся процессов, иногда пересекающихся друг с другом, иногда независмых друг от друга.
Эти события следующие.
Ползучий реванш прокремлевских сил, начавшийся еще во времена президентства Порошенко и усиливающийся при президенте Зеленском.
Постепенная сдача украинских интересов на переговорах в Минске и готовящаяся федерализация Украины.
Падение промышленного производства в Украине, бюджетный кризис и развал государственного управления в Украине.
Готовящася так называемая земельная реформа плюс дальнейшее уничтожение системы здравоохранения Украины.
Прекращение помощи от МВФ, рост долгов Украины и возможный ее дефолт.
И, наконец, пандемия китайского коронавируса и топорное неадекватное и запоздалое реагирование на нее украинской власти.
Более того, власть фактически делает все, чтобы пандемия в Украине распространилась максимально широко, начиная от прямого указания врачам смертность и заболеваемость от нее приписывать другим болезням и кончая несуразными и некомплексными мерами по введению карантина в Украине, благодаря чему Украина уже погружается в транспортный коллапс, экономический хаос плюс сотни тысяч украинцев заробитчан, которые привезут в Украину тысячи новых случаев заболевания, и которых никто не проверяет на вирус и не сажает на карантин.
Таким образом, через месяц или полгода, срок значения не имеет, когда в Украине заболеваемость коронавирусом будет как в Китае или Европе исчисляться десятками тысяч случаев, а смертность идти на сотни, то рано или поздно украинцы, не захотят умирать как мухи, и родственники, друзья, сослуживцы и знакомые заболевших и умерших, несмотря на противодействие полиции, а может быть и армии, несмотря на введение в будущем чрезвычайного положения в стране, выйдут на десятки, а может быть, и сотни майданов. Более того, я не исключаю, что на таких майданах, прозвучат призывы принести коронавирус в Раду, правительство, офис президента, дома и виллы олигархов. Кстати, есть хорошая новость, один из депутатов Верховной Рады в Италии уже подцепил коронавирус.
Этот вирус в мире будет бушевать от полутора до двух лет, им переболеет 80% населения земного шара, а умрут моллионы людей. В Украине с ее продажной элитой и властью и разваленной системой медицины умрут тоже миллионы, потому что в Украине смертность будет выше, чем в среднем по миру. Таким образом, за 2 года десятки маленьких и больших коронамайданов в Украине приведут к падению режима Зеленского. Это будет началом будущей нескончаемой цепи следующих майданов и переворотов.