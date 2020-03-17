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коронамайдан Эту власть похоронит коронамайдан + Додати

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на тему Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.

Додано: Сер 18 бер, 2020 19:02 Эту власть похоронит коронамайдан Эту власть похоронит коронамайдан. И не только эту, а и все предыдущие. Псевдоэлиты, находившиеся у власти все годы независимости, понесут существенный урон, но, скорее всего, существовать не перестанут. Для того, чтоб они перестали существовать потребуется несколько десятилетий революций, майданов, переворотов и смен режимов, но запуск всей этой череде событий, по моим представлениям, даст невиданный по размаху с 1991 года в Украине новый необычный майдан, который я для себя сейчас назвал коронамайданом.



Контуры этого будущего майдана, который уже вызревает в Украине, можно видеть невооруженным глазом и триггерами для него послужат сразу несколько параллельно развивающихся процессов, иногда пересекающихся друг с другом, иногда независмых друг от друга.



Эти события следующие.



Ползучий реванш прокремлевских сил, начавшийся еще во времена президентства Порошенко и усиливающийся при президенте Зеленском.



Постепенная сдача украинских интересов на переговорах в Минске и готовящаяся федерализация Украины.



Падение промышленного производства в Украине, бюджетный кризис и развал государственного управления в Украине.



Готовящася так называемая земельная реформа плюс дальнейшее уничтожение системы здравоохранения Украины.



Прекращение помощи от МВФ, рост долгов Украины и возможный ее дефолт.



И, наконец, пандемия китайского коронавируса и топорное неадекватное и запоздалое реагирование на нее украинской власти.



Более того, власть фактически делает все, чтобы пандемия в Украине распространилась максимально широко, начиная от прямого указания врачам смертность и заболеваемость от нее приписывать другим болезням и кончая несуразными и некомплексными мерами по введению карантина в Украине, благодаря чему Украина уже погружается в транспортный коллапс, экономический хаос плюс сотни тысяч украинцев заробитчан, которые привезут в Украину тысячи новых случаев заболевания, и которых никто не проверяет на вирус и не сажает на карантин.



Таким образом, через месяц или полгода, срок значения не имеет, когда в Украине заболеваемость коронавирусом будет как в Китае или Европе исчисляться десятками тысяч случаев, а смертность идти на сотни, то рано или поздно украинцы, не захотят умирать как мухи, и родственники, друзья, сослуживцы и знакомые заболевших и умерших, несмотря на противодействие полиции, а может быть и армии, несмотря на введение в будущем чрезвычайного положения в стране, выйдут на десятки, а может быть, и сотни майданов. Более того, я не исключаю, что на таких майданах, прозвучат призывы принести коронавирус в Раду, правительство, офис президента, дома и виллы олигархов. Кстати, есть хорошая новость, один из депутатов Верховной Рады в Италии уже подцепил коронавирус.



Этот вирус в мире будет бушевать от полутора до двух лет, им переболеет 80% населения земного шара, а умрут моллионы людей. В Украине с ее продажной элитой и властью и разваленной системой медицины умрут тоже миллионы, потому что в Украине смертность будет выше, чем в среднем по миру. Таким образом, за 2 года десятки маленьких и больших коронамайданов в Украине приведут к падению режима Зеленского. Это будет началом будущей нескончаемой цепи следующих майданов и переворотов. dikkens Повідомлень: 514 З нами з: 26.04.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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