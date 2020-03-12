Вакцина від нового коронавірусу буде доступна на ринку восени 2020 року.
Дивися повний текст 😷 В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться вакцина від коронавируса.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:30
В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться...
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Дивися повний текст 😷 В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться вакцина від коронавируса.
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