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В Єврокомісії спрогнозували,
коли на ринку з'явиться...

В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:30

В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться...

Пропонуємо до обговорення:
Вакцина від нового коронавірусу буде доступна на ринку восени 2020 року.

Дивися повний текст 😷 В Єврокомісії спрогнозували, коли на ринку з'явиться вакцина від коронавируса.
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