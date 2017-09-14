RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін увів мита на
електроенергію та вугілля з Росії

Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:35

Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

Дивися повний текст Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94111
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:35

Почему только из России? Нужно запретить импорт угля из всех стран.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 590, 591, 592
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5917 356102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 16:53
Sommer
Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль
R2 » Вів 17 бер, 2020 12:43
3 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 15:44
Джон
Олександр Рубля: новий Кабмін. Що це означає для України...
R2 » Чет 12 бер, 2020 11:11
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:11
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83005)
18.03.2020 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.