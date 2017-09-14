Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.
Дивися повний текст Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:35
Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін увів мита на електроенергію та вугілля з Росії.
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|