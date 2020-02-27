Про це в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" оцінили ефект від контракту з \"Газпромом\" в 25 млрд доларів.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:59
У "Нафтогазі" оцінили ефект від контракту з "Газпромом"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" оцінили ефект від контракту з \"Газпромом\" в 25 млрд доларів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:59
Прикольно, что объемы транзита рухнули, а Газпром должен платить независимо от того поставляют они газ в ЕС или нет.
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