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У "Нафтогазі" оцінили ефект
від контракту з "Газпромом"...

У "Нафтогазі" оцінили ефект від контракту з "Газпромом"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:59

У "Нафтогазі" оцінили ефект від контракту з "Газпромом"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" оцінили ефект від контракту з \"Газпромом\" в 25 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:59

Прикольно, что объемы транзита рухнули, а Газпром должен платить независимо от того поставляют они газ в ЕС или нет.
myshapiton
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