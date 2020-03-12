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Xiaomi випустила дезінфектор від коронавірусу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi зробила гаджет для дезінфекції смартфонів та інших предметів. Такий пристрій коштує $69 - 1830 грн. Після виходу на ринок ціна збільшиться до $91- 2413 грн.
Дивися повний текст Xiaomi випустила дезінфектор від коронавірусу для смартфонів (фото)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:33
Ждём теперь от Xiaomi выход дезинфектора для дезинфектора смартфонов))
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andreiduheiko1986
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