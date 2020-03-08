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Київським підприємцям, які працюють на ринках у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:39
Пропонуємо до обговорення:
З 18 березня у Києві заборонена робота підприємств ринкової мережі будь-якої форми власності і підпорядкування через карантин. Порушників каратимуть відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
Дивися повний текст Київським підприємцям, які працюють на ринках у карантин, загрожує до трьох років в'язниці
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:39
А где продукты брать? Отменяйте эту чушь!!!
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