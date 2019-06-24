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Підприємство "Укроборонпрому"
почало виготовляти марлеві...

Підприємство "Укроборонпрому" почало виготовляти марлеві...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:06

Підприємство "Укроборонпрому" почало виготовляти марлеві...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Новатор", яке входить до складу "Укроборонпрому", екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб підприємств держконцерну.

Дивися повний текст Підприємство \"Укроборонпрому\" почало виготовляти марлеві пов'язки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:06

В целом на заводе планируют изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок.


Для сравнения: в Китае сейчас изготавливают больше 100 миллионов повязок. В сутки.
EKO
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