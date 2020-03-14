Пандемія коронавірусу суттєво вплине на експорт та імпорт товарів з та до України, однак наразі оцінити такий вплив дуже складно.
Дивися повний текст Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але економіка не зупиниться — Нефьодов.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06
Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але...
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Дивися повний текст Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але економіка не зупиниться — Нефьодов.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06
«Приводу для паніки, що економіка зупиниться, ми не бачимо».
видно, що тупі при владі, як можна не бачити економічного краху, що наступає?
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