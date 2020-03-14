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Коронавірус вплине на міжнародну
торгівлю України, але...

Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06

Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу суттєво вплине на експорт та імпорт товарів з та до України, однак наразі оцінити такий вплив дуже складно.

Дивися повний текст Коронавірус вплине на міжнародну торгівлю України, але економіка не зупиниться — Нефьодов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06

«Приводу для паніки, що економіка зупиниться, ми не бачимо».

видно, що тупі при владі, як можна не бачити економічного краху, що наступає?
halyapet
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