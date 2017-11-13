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Нацбанк призупинив продаж колекційних монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:07
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України припинив продаж нумізматичної продукції. Цей крок пов’язаний з запровадженням профілактичних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом 2019-nCoV.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:07
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