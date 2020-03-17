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«Доступні кредити 5-7-9%»: Кабмін збільшує максимальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 02:56
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін удосконалює механізм держпрограми «Доступні кредити «5-7-9%»
Дивися повний текст «Доступні кредити 5-7-9%»: Кабмін збільшує максимальну суму кредиту
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