Франція анонсувала низку заходів для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки.
Дивися повний текст Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 08:49
Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу
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Дивися повний текст Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу.
Додано: Чет 19 бер, 2020 08:49
Нам всем будет пиз...ц в Украине. Только сильные государства могут это переварить. За чей счёт украинцы будут лечиться реанимации, кто будет покупать медикаменты и питание? Или будет тарелка арнаутки на обед?
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