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Франція виділяє 345 мільярдів
євро для підтримки бізнесу

Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 08:49

Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Франція анонсувала низку заходів для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 08:49

Нам всем будет пиз...ц в Украине. Только сильные государства могут это переварить. За чей счёт украинцы будут лечиться реанимации, кто будет покупать медикаменты и питание? Или будет тарелка арнаутки на обед?
azon
 
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