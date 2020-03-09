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ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Група ДТЕК в 2019 році сумарно перерахувала до державного бюджету України 23,4 млрд грн податків і зборів, виплати співробітникам у вигляді зарплат склали 14,4 млрд грн.
Дивися повний текст ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в 2019
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Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36
Дайте йому звання героя! Він же ж податки сплачує! Навіщо такі новини? Ми всі сплачуємо податки, але інших немає у новинах
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