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ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн
податків до держбюджету в...

ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36

ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в...

Пропонуємо до обговорення:
Група ДТЕК в 2019 році сумарно перерахувала до державного бюджету України 23,4 млрд грн податків і зборів, виплати співробітникам у вигляді зарплат склали 14,4 млрд грн.

Дивися повний текст ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36

Дайте йому звання героя! Він же ж податки сплачує! Навіщо такі новини? Ми всі сплачуємо податки, але інших немає у новинах
Всюдиносапхайчик
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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