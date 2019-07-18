Про це повідомив на ICTV Президент України Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на короновірус на 1 млн осіб.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36
Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на короновірус на 1 млн осіб.
Додано: Чет 19 бер, 2020 09:48
При розничной стоимости тестов 30...50 долл., "добрые" человеки собираются заработать 50...60 млн.долларов.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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