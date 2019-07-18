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Завдяки Джеку Ма і Ярославському
ми отримаємо тести на...

Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:36

Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на ICTV Президент України Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на короновірус на 1 млн осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:37

Человек дело делает пока наши на бумаге лечат
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:48

При розничной стоимости тестов 30...50 долл., "добрые" человеки собираются заработать 50...60 млн.долларов.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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