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Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 07:29
Привет из 11 апреля когда стало известно что аптеки начнут продажу тестов.
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vitaliy_berdinskikh
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