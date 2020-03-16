RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Велике будівництво: у Полтаві
ремонтують трасу Київ -...

Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 10:57

Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ -...

Пропонуємо до обговорення:
У Полтаві у межах програми Президента України «Велике будівництво» реконструюють відтинок дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Наразі триває укладання 38-сантиметрової основи.

Дивися повний текст Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ - Харків (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94122
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 10:57

какое счастье! честно, именно в Полтаве была САМАЯ убитая дорога от Львова до Донецка уже много лет
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 14.11.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня 1, 2
R2 » Вів 17 бер, 2020 18:16
16 928
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 10:26
_hunter
Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус,...
R2 » Сер 18 бер, 2020 10:26
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 10:26
Igorten
Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові... 1, 2
R2 » Пон 16 бер, 2020 12:16
16 1482
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 16:05
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (411)
19.03.2020 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.