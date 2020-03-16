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Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 10:57
Пропонуємо до обговорення:
У Полтаві у межах програми Президента України «Велике будівництво» реконструюють відтинок дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Наразі триває укладання 38-сантиметрової основи.
Дивися повний текст Велике будівництво: у Полтаві ремонтують трасу Київ - Харків (фото)
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Додано: Чет 19 бер, 2020 10:57
какое счастье! честно, именно в Полтаве была САМАЯ убитая дорога от Львова до Донецка уже много лет
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