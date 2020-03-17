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НБУ запровадив рефінансування
банків до 5 років

НБУ запровадив рефінансування банків до 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 10:58

НБУ запровадив рефінансування банків до 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк запроваджує довгострокове рефінансування для підтримки кредитування та ліквідності банків під час пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст НБУ запровадив рефінансування банків до 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 10:58

И куда потом пойдет этот рефинанс ? Правильно, на покупку валюты на межбанке. Этот сценарий красивенько провернули в 2014-2015. Точно таким же макаром вздуют нас и в 2020г.
qazzax
 
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