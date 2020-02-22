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НБУ дозволив банкам надати
пільги клієнтам за кредитами

НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:20

НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами

Пропонуємо до обговорення:
На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів.

Дивися повний текст НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами.
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