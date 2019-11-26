Перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде — фури з товарами курсують між країнами без перешкод.
Дивися повний текст Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не зникнуть.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 11:42
Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не зникнуть.
Додано: Чет 19 бер, 2020 11:42
Треба відправити керівництво Нової митниці, туди, де як вони брешуть — "подекуди" можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні. Хай ночують з водіями у фурах хоча б по 3-5 діб у 40-кілометрових чергах.
Щоб не кортіло більше брехати про "фури з товаром, які курсують між країнами без перешкод кожного дня".
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