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Митниця запевняє, що продукти
з полиць супермаркетів не...

Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не...
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:42

Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не...

Пропонуємо до обговорення:
Перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде — фури з товарами курсують між країнами без перешкод.

Дивися повний текст Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не зникнуть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:42

Треба відправити керівництво Нової митниці, туди, де як вони брешуть — "подекуди" можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні. Хай ночують з водіями у фурах хоча б по 3-5 діб у 40-кілометрових чергах.
Щоб не кортіло більше брехати про "фури з товаром, які курсують між країнами без перешкод кожного дня".
Jango-sk
 
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