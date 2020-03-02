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МВФ відмовив Мадуро у
кредиті на $5 мільярдів

МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:11

МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд відмовив Венесуелі у кредиті на суму 5 мільярдів доларів для боротьби з коронавірусом через спірну ситуацію з міжнародним визнанням уряду країни.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:11

а чого б маршрутнику не звернутися до матінки росії. ані сваіх нє брасают.
igorbuda52
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