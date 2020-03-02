Міжнародний валютний фонд відмовив Венесуелі у кредиті на суму 5 мільярдів доларів для боротьби з коронавірусом через спірну ситуацію з міжнародним визнанням уряду країни.
Дивися повний текст МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 12:11
МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ відмовив Мадуро у кредиті на $5 мільярдів.
Додано: Чет 19 бер, 2020 12:11
а чого б маршрутнику не звернутися до матінки росії. ані сваіх нє брасают.
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