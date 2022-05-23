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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:49

  Успіх написав:
  Ромасик написав:пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом

Знову за рибу гроші)))
А чому трясти "кінцевого ФОПа"?
Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється?
А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!

Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити :mrgreen: за те, що він купує контрабас))
- а чомусь зупинились лише на передостанній ланці(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга! :mrgreen:

Як то кажуть - "Все по-чесному!" :mrgreen:

як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:49

  Ромасик написав:чем парикмахер ФОП отличается от парикмахера - наемного сотрудника?

Почему один платит 5%, а второй 20%?

Чем учительница школы отличается от репетитора-ФОП?
Давайте все станем фопами.

Відрізняються вони тим, що перші вміють заробляти гроші власноруч без сторонньої допомоги, а другі працюють на перших.
Перші платять 5% з власних грошей, а за других платять їхні роботодавці.
У других купа прав, а у перших куча обов'язків.

Якщо всі стануть фопами і почнуть реально заробляти, а не бюджет проїдати - країна стане заможнішою...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:54

  bamper написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Ромасик написав:Faceless итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.

Дядя Петя, тьі дурак? (С) :)

  Ромасик написав:Гетьманцев мой кумир

а Ви ще сумніваєтесь? :lol:

Після цього вже ні :)

  Ромасик написав:як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:55

  sergey_sryvkin написав:
  Ромасик написав:чем парикмахер ФОП отличается от парикмахера - наемного сотрудника?

Почему один платит 5%, а второй 20%?

Чем учительница школы отличается от репетитора-ФОП?
Давайте все станем фопами.

Відрізняються вони тим, що перші вміють заробляти гроші власноруч без сторонньої допомоги, а другі працюють на перших.
Перші платять 5% з власних грошей, а за других платять їхні роботодавці.
У других купа прав, а у перших куча обов'язків.

Якщо всі стануть фопами і почнуть реально заробляти, а не бюджет проїдати - країна стане заможнішою...

я что-то не понял, как итшник, работая на ит-компанию через фоп по обьязательствах и правах отличается от итшника-наемного сотрудника, дядь Петь??
Декларацию подает и платеж по реквизитам сам делает? Хотя, не будем врать, за него это делает бухгалтер ит-компании.
Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:58

  Ромасик написав:
  Успіх написав:
  Ромасик написав:пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом

Знову за рибу гроші)))
А чому трясти "кінцевого ФОПа"?
Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється?
А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!

Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити :mrgreen: за те, що він купує контрабас))
- а чомусь зупинились лише на передостанній ланці(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга! :mrgreen:

Як то кажуть - "Все по-чесному!" :mrgreen

як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.

:mrgreen: ага, тобто, кінцевого ФОПа " обілетити", а на митниці фурами нехай і далі все шурує БЕЗ касового апарату?
Ну й жартівник)))
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:01

Успіх не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.

И вопрос покупки доллара по 38 на ЧР, кста отпадет.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:04

Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:09

Re: ФОП

Ромасик написав:Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
Вибір взагалі так не стоїть. І не в ФОП і не в ІТ всі біди.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:12

  Faceless написав:
Ромасик написав:Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
Вибір взагалі так не стоїть. І не в ФОП і не в ІТ всі біди.

А в чем проблема? В Европе все платят огромные налоги, подают декларации и живут по белому. Получает взамен кучу плюшек.
В Сомали кто что урвал - то его.

Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому, а идут туда, где знают, что можно поживиться. И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений.
С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:17

  Ромасик написав:Успіх не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.

Так, тільки не з того кінця почали ;)
Як на митниці НЕ пропустять контрабас - то і до ФОПа він НЕ дійде!
А як буде через митницю проходити ТІЛЬКИ обілечений/з доками товар - то, відповідно, і в ФОПа він буде з доками!

Все ж просто - як апельсин!© :D
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