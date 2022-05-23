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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 19 бер, 2020 11:25
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Долярчик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:47
Faceless написав:
а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Размер ЕСВ одинаковый, 22%.
Ні, мова про те, що сарощенці зазвичай платять ЕСВ з мінімалки, і максимум їм світить мінімалка (причому навіть на ту мінімалку їх внесків нк вистачає насправді). З такою самою ЗП, але білою, ЕСВ сплачується до 15 разів більше, фактично, один такий платник платить десь 5 середніх пенсій, або й більше.
Але й ворогів зі спрощенців, зокрема ІТ, робити не варто. Якщо їх перевести на загальне оподаткування, наші спеціалісти втратять конкурентні переваги перед іншими зі східної Европи, і галузь вже так швидко рости не буде, а може й почне скорочуватися.
Але прохання перейти в профільну тему[/quote]
итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.
Я считаю, что итшники никуда не убегут. А если вы знаете, куда можно убежать, то скажите куда.
Итшники просто пользуются благом получать зп мирового уровня, выполняя работу мирового уровня, живя в Украине. Так же как и девки на порнхабе.
В развитых странах эта зарплата становится неконкурентоспособной, что просиживать свои мозги.
Да, можно убежать на какую-то Шри-Ланку. Ну попробуйте.
Я считаю, итшников обязать платить налоги, как всех, то ничего не изменится. Учительница же не ноет, что у нее большие налоги, переведите меня на фоп. Или убегу со страны.
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:49
Успіх написав: Ромасик написав:
пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом
Знову за рибу гроші)))
А чому трясти "кінцевого ФОПа"?
Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється?А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!
Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити
за те, що він купує контрабас))
- а чомусь зупинились лише на передостанній ланці
(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга!
Як то кажуть - "Все по-чесному!"
як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:55
sergey_sryvkin написав: Ромасик написав:
чем парикмахер ФОП отличается от парикмахера - наемного сотрудника?
Почему один платит 5%, а второй 20%?
Чем учительница школы отличается от репетитора-ФОП?
Давайте все станем фопами.
Відрізняються вони тим, що перші вміють заробляти гроші власноруч без сторонньої допомоги, а другі працюють на перших.
Перші платять 5% з власних грошей, а за других платять їхні роботодавці.
У других купа прав, а у перших куча обов'язків.
Якщо всі стануть фопами і почнуть реально заробляти, а не бюджет проїдати - країна стане заможнішою...
я что-то не понял, как итшник, работая на ит-компанию через фоп по обьязательствах и правах отличается от итшника-наемного сотрудника, дядь Петь??
Декларацию подает и платеж по реквизитам сам делает? Хотя, не будем врать, за него это делает бухгалтер ит-компании.
Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке?
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:58
Ромасик написав: Успіх написав: Ромасик написав:
пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом
Знову за рибу гроші)))
А чому трясти "кінцевого ФОПа"?
Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється?А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!
Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити
за те, що він купує контрабас))
- а чомусь зупинились лише на передостанній ланці
(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга!
Як то кажуть - "Все по-чесному!" :mrgreen
як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.
ага, тобто, кінцевого ФОПа " обілетити", а на митниці фурами нехай і далі все шурує БЕЗ касового апарату?
Ну й жартівник)))
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Успіх
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:01
Успіх не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.
И вопрос покупки доллара по 38 на ЧР, кста отпадет.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 23 тра, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:04
Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:09
Ромасик написав:Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
Вибір взагалі так не стоїть. І не в ФОП і не в ІТ всі біди.
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Faceless
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:12
Faceless написав:
Ромасик написав:Вы мне скажите, все любители ФОП, вы хотите как в Европе или как в Сомали?
Вибір взагалі так не стоїть. І не в ФОП і не в ІТ всі біди.
А в чем проблема? В Европе все платят огромные налоги, подают декларации и живут по белому. Получает взамен кучу плюшек.
В Сомали кто что урвал - то его.
Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому, а идут туда, где знают, что можно поживиться. И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений.
С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.
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Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:17
Ромасик написав:Успіх
не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.
Так, тільки не з того кінця почали
Як на митниці НЕ пропустять контрабас - то і до ФОПа він НЕ дійде!
А як буде через митницю проходити ТІЛЬКИ обілечений/з доками товар - то, відповідно, і в ФОПа він буде з доками!
Все ж просто - як апельсин!©
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Успіх
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