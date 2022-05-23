Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!"
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22
Re: ФОП
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:28
митниця не може не пропустити, вона теж їсти хоче
вона знає, що через відсутність РРО товар просто розчиниться в Україні. В т.ч. якщо його вартість занижена, ніхто не знає, за скільки його продали, і хто скільки наварив. А як тільки у кінцевого продавця з'являється РРО, цей ланцюжок чітко відслідковується. Ну ви ж не гірше мене все розумієте.
Якщо айфон зайшов на територію України за 50 баксів, а в кінцевому споживачу його продали за 1000, то за різницю в 950 баксів прибутку хтось заплатить податок - чи ви, як кінцевий продавець, чи ланцюжок ваших гуртівників. Гроші не розчиняться в повітрі. А тому не буде сенсу гнати контрабас.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:29
на митниці є РРО у вигляді декларацій.
ви вказуєте, що ввозите айфони по 50 баксів і сплачуєте 3 копійки податків.
і трохи митнику
щоб він не пробивав ціну на хотлайні
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:43
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