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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<12 Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22 Re: ФОП Ромасик написав: С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО. С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.

Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!" Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!" Успіх

Повідомлень: 3321 З нами з: 18.03.21 Подякував: 116 раз. Подякували: 322 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 20:28 Успіх написав: Ромасик написав: Успіх не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя. не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.

Так, тільки не з того кінця почали

Як на митниці НЕ пропустять контрабас - то і до ФОПа він НЕ дійде!

А як буде через митницю проходити ТІЛЬКИ обілечений/з доками товар - то, відповідно, і в ФОПа він буде з доками!



Все ж просто - як апельсин!© Так, тільки не з того кінця почалиЯк на митниці НЕ пропустять контрабас - то і до ФОПа він НЕ дійде!А як буде через митницю проходити ТІЛЬКИ обілечений/з доками товар - то, відповідно, і в ФОПа він буде з доками!Все ж просто - як апельсин!©

митниця не може не пропустити, вона теж їсти хоче

вона знає, що через відсутність РРО товар просто розчиниться в Україні. В т.ч. якщо його вартість занижена, ніхто не знає, за скільки його продали, і хто скільки наварив. А як тільки у кінцевого продавця з'являється РРО, цей ланцюжок чітко відслідковується. Ну ви ж не гірше мене все розумієте.

Якщо айфон зайшов на територію України за 50 баксів, а в кінцевому споживачу його продали за 1000, то за різницю в 950 баксів прибутку хтось заплатить податок - чи ви, як кінцевий продавець, чи ланцюжок ваших гуртівників. Гроші не розчиняться в повітрі. А тому не буде сенсу гнати контрабас. митниця не може не пропустити, вона теж їсти хочевона знає, що через відсутність РРО товар просто розчиниться в Україні. В т.ч. якщо його вартість занижена, ніхто не знає, за скільки його продали, і хто скільки наварив. А як тільки у кінцевого продавця з'являється РРО, цей ланцюжок чітко відслідковується. Ну ви ж не гірше мене все розумієте.Якщо айфон зайшов на територію України за 50 баксів, а в кінцевому споживачу його продали за 1000, то за різницю в 950 баксів прибутку хтось заплатить податок - чи ви, як кінцевий продавець, чи ланцюжок ваших гуртівників. Гроші не розчиняться в повітрі. А тому не буде сенсу гнати контрабас. Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 4478 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 20:29 Успіх написав: Ромасик написав: С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО. С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.

Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!" Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!"

на митниці є РРО у вигляді декларацій.

ви вказуєте, що ввозите айфони по 50 баксів і сплачуєте 3 копійки податків.

і трохи митнику

щоб він не пробивав ціну на хотлайні на митниці є РРО у вигляді декларацій.ви вказуєте, що ввозите айфони по 50 баксів і сплачуєте 3 копійки податків.і трохи митникущоб він не пробивав ціну на хотлайні Ромасик

Повідомлень: 4478 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 20:43 sergey_sryvkin написав: bamper написав: sergey_sryvkin написав: Дядя Петя, тьі дурак? (С) Дядя Петя, тьі дурак? (С)

Ромасик написав: Гетьманцев мой кумир Гетьманцев мой кумир

а Ви ще сумніваєтесь? а Ви ще сумніваєтесь?

Після цього вже ні



Ромасик написав: як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне. як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне. Після цього вже ні

Свидетели Балашова, чтоли? Свидетели Балашова, чтоли? Ромасик

Повідомлень: 4478 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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