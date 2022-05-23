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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22

Re: ФОП

  Ромасик написав:С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.

Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!" :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:28

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Успіх не буде сенсу фурами через митницю. Бо у вас буде накладна від гуртівника, де і за скільки ви взяли товар. А у гуртівника, відповідно, своя.

Так, тільки не з того кінця почали ;)
Як на митниці НЕ пропустять контрабас - то і до ФОПа він НЕ дійде!
А як буде через митницю проходити ТІЛЬКИ обілечений/з доками товар - то, відповідно, і в ФОПа він буде з доками!

Все ж просто - як апельсин!© :D

митниця не може не пропустити, вона теж їсти хоче :)
вона знає, що через відсутність РРО товар просто розчиниться в Україні. В т.ч. якщо його вартість занижена, ніхто не знає, за скільки його продали, і хто скільки наварив. А як тільки у кінцевого продавця з'являється РРО, цей ланцюжок чітко відслідковується. Ну ви ж не гірше мене все розумієте.
Якщо айфон зайшов на територію України за 50 баксів, а в кінцевому споживачу його продали за 1000, то за різницю в 950 баксів прибутку хтось заплатить податок - чи ви, як кінцевий продавець, чи ланцюжок ваших гуртівників. Гроші не розчиняться в повітрі. А тому не буде сенсу гнати контрабас.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:29

  Успіх написав:
  Ромасик написав:С контрабасом, то понятно, там еще веселее. Пока нет РРО.

Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!" :D

на митниці є РРО у вигляді декларацій.
ви вказуєте, що ввозите айфони по 50 баксів і сплачуєте 3 копійки податків.
і трохи митнику :wink:
щоб він не пробивав ціну на хотлайні :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:43

  sergey_sryvkin написав:
  bamper написав:
  sergey_sryvkin написав:Дядя Петя, тьі дурак? (С) :)

  Ромасик написав:Гетьманцев мой кумир

а Ви ще сумніваєтесь? :lol:

Після цього вже ні :)

  Ромасик написав:як тільки кінцевий фоп поставить касовий апарат, зразу питання контрабасу зникне.

Свидетели Балашова, чтоли? :roll:
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  #<12
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