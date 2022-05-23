Додано: Пон 23 тра, 2022 21:21

Ромасик написав: совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали. совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали.

вы просто путаете, поскольку вы работаете на компанию, то налоги платите не вы, а ваш работодатель, поскольку он налоговый агент. Форму налогообложения и размер з/п с учетом всех налогов на и с - выбирает владелец компание - не вы. Раз он посчитал, что это ему выгоднее чем быть фопом, значит на то есть причины. ФОП же сам ведет свою бухгалтерию и сам платит все положенные налоги и это его выбор, кто-то 5%, кто-то 19,5. Все схемы налогообложения как для юр.лиц так и для ФОПов полностью соответствуют НК и законодательству Украины и навязывать или указывать кому-то. что он мол платит налогов меньше чем должен - это, как минимум, голословно и не красиво. Вот если он не платит то, что должен по закону, тогда вперед в суд. Если ФОП с 7млн дохода (не прибыли) заплатит 5% - 350 тыс. в год + ЕСВ, то, думаю, он переплюнет в разы те налоги, что заплатил ваш работодатель за вас. При этом крупные компании, зачастую, налог на прибыль не платят или платят по минимуму, когда-то 2% налоговики считали, что все ок. При этом они платят налог с прибыли, а не с дохода. Т.е. итого ФОП (как один чел.) платит в бюджет гораздо больше налогов, чем за вас за работника (одного человека) заплатил ваш работодатель при этом вы лично ни одного налога не заплатили и ни одного отчета в налоговую не сдали, все за вас сделал работодатель.