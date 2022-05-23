Поставити РРО на митниці - і, вуаля, все "стане білим!"
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22
Re: ФОП
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:28
митниця не може не пропустити, вона теж їсти хоче
вона знає, що через відсутність РРО товар просто розчиниться в Україні. В т.ч. якщо його вартість занижена, ніхто не знає, за скільки його продали, і хто скільки наварив. А як тільки у кінцевого продавця з'являється РРО, цей ланцюжок чітко відслідковується. Ну ви ж не гірше мене все розумієте.
Якщо айфон зайшов на територію України за 50 баксів, а в кінцевому споживачу його продали за 1000, то за різницю в 950 баксів прибутку хтось заплатить податок - чи ви, як кінцевий продавець, чи ланцюжок ваших гуртівників. Гроші не розчиняться в повітрі. А тому не буде сенсу гнати контрабас.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:29
на митниці є РРО у вигляді декларацій.
ви вказуєте, що ввозите айфони по 50 баксів і сплачуєте 3 копійки податків.
і трохи митнику
щоб він не пробивав ціну на хотлайні
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:43
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы просто путаете, поскольку вы работаете на компанию, то налоги платите не вы, а ваш работодатель, поскольку он налоговый агент. Форму налогообложения и размер з/п с учетом всех налогов на и с - выбирает владелец компание - не вы. Раз он посчитал, что это ему выгоднее чем быть фопом, значит на то есть причины. ФОП же сам ведет свою бухгалтерию и сам платит все положенные налоги и это его выбор, кто-то 5%, кто-то 19,5. Все схемы налогообложения как для юр.лиц так и для ФОПов полностью соответствуют НК и законодательству Украины и навязывать или указывать кому-то. что он мол платит налогов меньше чем должен - это, как минимум, голословно и не красиво. Вот если он не платит то, что должен по закону, тогда вперед в суд. Если ФОП с 7млн дохода (не прибыли) заплатит 5% - 350 тыс. в год + ЕСВ, то, думаю, он переплюнет в разы те налоги, что заплатил ваш работодатель за вас. При этом крупные компании, зачастую, налог на прибыль не платят или платят по минимуму, когда-то 2% налоговики считали, что все ок. При этом они платят налог с прибыли, а не с дохода. Т.е. итого ФОП (как один чел.) платит в бюджет гораздо больше налогов, чем за вас за работника (одного человека) заплатил ваш работодатель при этом вы лично ни одного налога не заплатили и ни одного отчета в налоговую не сдали, все за вас сделал работодатель.
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:26
Лучше бы до этого промолчали... Видимо, вы не знаете НК и законодательство. ФОП сам решает сколько ЕСВ платить в пределах: не ниже минималки и не выше 15 мин з.п. и не важно ИТ он или кто-то еще все зависит исключительно от выбранной системы налогообложения предложенные НК и позволяющей вести тот или иной вид деятельности.
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:32
На прикладі айтішника і найманого, які в підсумку мають 3 000 долярчиків
ФОП Найманий
До податків 92 384 109 024
ЄСВ (22%) 1 430 23 985
ЄП (5%) 4 619 -
ПДФО (18%) - 19 624
ВЗ (1,5%) - 360
На руки 87 765 87 765
Всього податки 4 619 19 984
Всього ЄСВ 1 430 23 985
Разом 6 049 43 970
Якщо це дійсно ФОП, який займається підприємницькою діяльність - то 5% хай буде.
Але коли це полулегальний спосіб платити менше податків - то потрібно йти до гармонізації та єдиних ставок для всіх.
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:58
ФОП - это не наемный и он вполне может зарабатывать и 10 и 14К, т.е. до 583 тыс в месяц итого еще + ЕП 29000, а наемный не платит вот тех налогов из вашей таблички, их платит за него работодатель, причем большую часть он (работодатель) платит налог на з.п. и только часть он платит за наемного с з.п. При этом он эти суммы кидает в расходы и не платит с них налог на прибыль.
Додано: Пон 23 тра, 2022 22:23
ol_zy вести трудові відносини "працедавець-найманий" під вивіскою ФОП - це доволі поширена практика. Я кажу саме про такі випадки. І нічого не маю проти ФОП, які ведуть підприємницьку діяльність, а не сидять в офісі десь в Києві та працюють на аутсорс в офісі епам тощо. Це не підприємницька діяльність, бо клієнтів шукають одні особи, організовують процеси - інші, рахунок ФОПа ведуть бухгалтери тощо.
Також не розумію вашого аргументу щодо віднесення зп і єсв до витрат. Якщо це така чудова можлиовість - чому існує практика конвертів?
Великі та середні компанії мають можливість зменшити податкове навантаження і іншими шляхами: проценти на повязані компанії, різні роялті, політика ціноутворення міжгрупових транзакцій для мінімізації податків. Шляхів багато, а вони чомусь дурні вибрали шлях білої зп і віддають все державі, а не на свій офшор у Кіпрі?
Додано: Пон 23 тра, 2022 22:27
Re: ФОП
Але вони входять в базу для ПДВ
Тут теж не все так. Їх перераховує роботодавець. Але так чи інакше - робітник ці гроші заробляє, інакше не було б сенсу його тримати на роботі. І ВЗ і ПДФО він по суті сплачує, так й ЕСВ теж, хоч він і не фігурує у розрахункових листках, але то тільки формальність.
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