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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:35

Re: ФОП

  Ромасик написав:Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому

Яка наївність
  Ромасик написав:И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений.

Наївність і некомпетентність.
Якщо ви не знали, то оформлення ФОПам є цілком законним, не є порушенням податкового законодавства, і компанії з грамотним бухгалтером податкову ставлять на місце без всіляких хабарів, в крайніх випадках залучають юристівю
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:41

  Ромасик написав:я что-то не понял

Це помітно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:08

Re: ФОП

  Ромасик написав:Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке?

В них теж схеми оподаткування є подібні до нашої спрощенки, просто податки там таки трохи вище.
Головний аргумент за спрощену систему з низькими податками для бізнесу - це підтримка підприємництва, малого бізнесу. Краще самозайнятий малий підприємець, що платить трошки податків, створює ВВП, заробляє, підтримує споживання, ніж безробітний, що нічого не платить, а ще й виплат потребує. Тут же аргументи проти - бо середній і великий бізнес тим зловживають, щоб платити менше податків - але ж то не привід знищити спрощену систему.
Щодо використання ФОП для мінімізації податків - з однієї сторони, це не є добре, роботодавці, що перевели своїх співробітників на ФОП, мають конкурентну перевагу перед тими, хто оформлює людей в штат, завдяки тому, що ФОПи виходять дешевше (при однаковій сумі на руки). Такий дисбаланс - нездорова річ, це фактично мотивація для компаній НЕ оформлювати в штат. При тому, що обидві схеми є цілком законними (щоб там не намагалися заявляти борці з ФОПами).
Але є одне але. Коли вже підняли питання саме про айтівців. Ні, мова не про те, що "всі образяться й втечуть" (хоча, дійсно, частина втече). Важливіше інше. Сама влада постійно озвучувала тезу, що розвиток ІТ для держави є статегічним пріоритетом, ріст цієї галузі останні роки просто рекордний. І значною мірою цей ріст зобов'язаний "податковим пільгам" у вигляді можливості сплачувати низькі податки як ФОП. Заберете таку можливість - такого росту вже не буде, не буде такого шаленого рекрутингу (а він навіть зараз є, під час війни) - бо з тими самими скілами за ті самі гроші можна буде набрати і в Польщі, і взагалі по всій східній Європі, а зараз - українці при тих самих рейтах виходять дешевше.
Тож, намагатися загнати всіх на загальну систему з оформленням в штат - сумнівна ідея.
Хоча загалом зі схемою, коли робітників переводять на ФОПів, боротися потрібно. Але акуратно й з розумом. Я б дивився, з однієї сторони, в розширення переліку груп для спрощеного оподаткування, наприклад, зробити для ІТ окрему групу. Для неї можна було б шукати розумний компроміс щодо ЕСВ і оподаткування.
До речі, ота нещасна Дія Сіті, судячи з усього, однією з цілей мала саме такий компроміс, але виглядає невдало.
П.С. Не так давно дізнався, що резиденти Дії Сіті тепер можуть легально постійно працювати на території Туреччини без якихось додаткових зобов'язань.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:11

  ol_zy написав:
  Ромасик написав:Faceless итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.
Все, я молчу)

Лучше бы до этого промолчали... Видимо, вы не знаете НК и законодательство. ФОП сам решает сколько ЕСВ платить в пределах: не ниже минималки и не выше 15 мин з.п. и не важно ИТ он или кто-то еще все зависит исключительно от выбранной системы налогообложения предложенные НК и позволяющей вести тот или иной вид деятельности.

да, согласен, ошибся с минималкой.
но я сравнивал только 5% и 19,5%. Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия. Но разница между 5% оформления как ФОП и 19,5% как наменого сотрудника - это конкретно уход от уплаты налогов/дискриминация/схематоз/законная шара (назовите как хотите), и я не согласен, что она должна существовать.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:16

Re: ФОП

  Ромасик написав:Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия.

Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:16

  ol_zy написав:
  Ромасик написав:совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали.

вы просто путаете, поскольку вы работаете на компанию, то налоги платите не вы, а ваш работодатель, поскольку он налоговый агент. Форму налогообложения и размер з/п с учетом всех налогов на и с - выбирает владелец компание - не вы. Раз он посчитал, что это ему выгоднее чем быть фопом, значит на то есть причины. ФОП же сам ведет свою бухгалтерию и сам платит все положенные налоги и это его выбор, кто-то 5%, кто-то 19,5. Все схемы налогообложения как для юр.лиц так и для ФОПов полностью соответствуют НК и законодательству Украины и навязывать или указывать кому-то. что он мол платит налогов меньше чем должен - это, как минимум, голословно и не красиво. Вот если он не платит то, что должен по закону, тогда вперед в суд. Если ФОП с 7млн дохода (не прибыли) заплатит 5% - 350 тыс. в год + ЕСВ, то, думаю, он переплюнет в разы те налоги, что заплатил ваш работодатель за вас. При этом крупные компании, зачастую, налог на прибыль не платят или платят по минимуму, когда-то 2% налоговики считали, что все ок. При этом они платят налог с прибыли, а не с дохода. Т.е. итого ФОП (как один чел.) платит в бюджет гораздо больше налогов, чем за вас за работника (одного человека) заплатил ваш работодатель при этом вы лично ни одного налога не заплатили и ни одного отчета в налоговую не сдали, все за вас сделал работодатель.

1) та не путаю я, я прекрасно понимаю, что работодатель мог платить бы мне на 15% больше зп, если бы оформил меня как фоп, а если еще и ЕСВ на минималку, ооо!
2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. Знал такую контору.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20

Re: ФОП

  Ромасик написав:2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы.

Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия.

Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне.

согласен, в реальном времени это давит на ПФ, но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика. Наполнение ПФ же ФОПов не волнует ;)
ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:21

  Faceless написав:
  Ромасик написав:2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы.

Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно

ок, сам наймет бухгалтера)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:26

Re: ФОП

  Ромасик написав:но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика.

Ця майбутня пенсія навіть в її максимальному розмірі не є чимось таким, що здатне мотивувати платити ЕСВ, нажаль. Тому смішно про батіг з пряником.
  Ромасик написав:ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием.

Є, але воно неймовірно далеко від того, що можна назвати страховкою. І взагалі все давно в одному казані - Песійному фонді
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