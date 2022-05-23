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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 4567> Додано: Пон 23 тра, 2022 22:35 Re: ФОП Ромасик написав: Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому

Яка наївність Ромасик написав: И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений. И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений.

Наївність і некомпетентність.

Якщо ви не знали, то оформлення ФОПам є цілком законним, не є порушенням податкового законодавства, і компанії з грамотним бухгалтером податкову ставлять на місце без всіляких хабарів, в крайніх випадках залучають юристівю Яка наївністьНаївність і некомпетентність.Якщо ви не знали, то оформлення ФОПам є цілком законним, не є порушенням податкового законодавства, і компанії з грамотним бухгалтером податкову ставлять на місце без всіляких хабарів, в крайніх випадках залучають юристівю Faceless

Модератор Повідомлень: 31470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 22:41 Ромасик написав: я что-то не понял я что-то не понял

Це помітно Це помітно sergey_sryvkin

Повідомлень: 979 З нами з: 19.02.14 Подякував: 387 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:08 Re: ФОП Ромасик написав: Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке? Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке?

В них теж схеми оподаткування є подібні до нашої спрощенки, просто податки там таки трохи вище.

Головний аргумент за спрощену систему з низькими податками для бізнесу - це підтримка підприємництва, малого бізнесу. Краще самозайнятий малий підприємець, що платить трошки податків, створює ВВП, заробляє, підтримує споживання, ніж безробітний, що нічого не платить, а ще й виплат потребує. Тут же аргументи проти - бо середній і великий бізнес тим зловживають, щоб платити менше податків - але ж то не привід знищити спрощену систему.

Щодо використання ФОП для мінімізації податків - з однієї сторони, це не є добре, роботодавці, що перевели своїх співробітників на ФОП, мають конкурентну перевагу перед тими, хто оформлює людей в штат, завдяки тому, що ФОПи виходять дешевше (при однаковій сумі на руки). Такий дисбаланс - нездорова річ, це фактично мотивація для компаній НЕ оформлювати в штат. При тому, що обидві схеми є цілком законними (щоб там не намагалися заявляти борці з ФОПами).

Але є одне але. Коли вже підняли питання саме про айтівців. Ні, мова не про те, що "всі образяться й втечуть" (хоча, дійсно, частина втече). Важливіше інше. Сама влада постійно озвучувала тезу, що розвиток ІТ для держави є статегічним пріоритетом, ріст цієї галузі останні роки просто рекордний. І значною мірою цей ріст зобов'язаний "податковим пільгам" у вигляді можливості сплачувати низькі податки як ФОП. Заберете таку можливість - такого росту вже не буде, не буде такого шаленого рекрутингу (а він навіть зараз є, під час війни) - бо з тими самими скілами за ті самі гроші можна буде набрати і в Польщі, і взагалі по всій східній Європі, а зараз - українці при тих самих рейтах виходять дешевше.

Тож, намагатися загнати всіх на загальну систему з оформленням в штат - сумнівна ідея.

Хоча загалом зі схемою, коли робітників переводять на ФОПів, боротися потрібно. Але акуратно й з розумом. Я б дивився, з однієї сторони, в розширення переліку груп для спрощеного оподаткування, наприклад, зробити для ІТ окрему групу. Для неї можна було б шукати розумний компроміс щодо ЕСВ і оподаткування.

До речі, ота нещасна Дія Сіті, судячи з усього, однією з цілей мала саме такий компроміс, але виглядає невдало.

П.С. Не так давно дізнався, що резиденти Дії Сіті тепер можуть легально постійно працювати на території Туреччини без якихось додаткових зобов'язань. В них теж схеми оподаткування є подібні до нашої спрощенки, просто податки там таки трохи вище.Головний аргумент за спрощену систему з низькими податками для бізнесу - це підтримка підприємництва, малого бізнесу. Краще самозайнятий малий підприємець, що платить трошки податків, створює ВВП, заробляє, підтримує споживання, ніж безробітний, що нічого не платить, а ще й виплат потребує. Тут же аргументи проти - бо середній і великий бізнес тим зловживають, щоб платити менше податків - але ж то не привід знищити спрощену систему.Щодо використання ФОП для мінімізації податків - з однієї сторони, це не є добре, роботодавці, що перевели своїх співробітників на ФОП, мають конкурентну перевагу перед тими, хто оформлює людей в штат, завдяки тому, що ФОПи виходять дешевше (при однаковій сумі на руки). Такий дисбаланс - нездорова річ, це фактично мотивація для компаній НЕ оформлювати в штат. При тому, що обидві схеми є цілком законними (щоб там не намагалися заявляти борці з ФОПами).Але є одне але. Коли вже підняли питання саме про айтівців. Ні, мова не про те, що "всі образяться й втечуть" (хоча, дійсно, частина втече). Важливіше інше. Сама влада постійно озвучувала тезу, що розвиток ІТ для держави є статегічним пріоритетом, ріст цієї галузі останні роки просто рекордний. І значною мірою цей ріст зобов'язаний "податковим пільгам" у вигляді можливості сплачувати низькі податки як ФОП. Заберете таку можливість - такого росту вже не буде, не буде такого шаленого рекрутингу (а він навіть зараз є, під час війни) - бо з тими самими скілами за ті самі гроші можна буде набрати і в Польщі, і взагалі по всій східній Європі, а зараз - українці при тих самих рейтах виходять дешевше.Тож, намагатися загнати всіх на загальну систему з оформленням в штат - сумнівна ідея.Хоча загалом зі схемою, коли робітників переводять на ФОПів, боротися потрібно. Але акуратно й з розумом. Я б дивився, з однієї сторони, в розширення переліку груп для спрощеного оподаткування, наприклад, зробити для ІТ окрему групу. Для неї можна було б шукати розумний компроміс щодо ЕСВ і оподаткування.До речі, ота нещасна Дія Сіті, судячи з усього, однією з цілей мала саме такий компроміс, але виглядає невдало.П.С. Не так давно дізнався, що резиденти Дії Сіті тепер можуть легально постійно працювати на території Туреччини без якихось додаткових зобов'язань. Faceless

Модератор Повідомлень: 31470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:11 ol_zy написав: Ромасик написав: Faceless итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.

Все, я молчу)

итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.Все, я молчу)

Лучше бы до этого промолчали... Видимо, вы не знаете НК и законодательство. ФОП сам решает сколько ЕСВ платить в пределах: не ниже минималки и не выше 15 мин з.п. и не важно ИТ он или кто-то еще все зависит исключительно от выбранной системы налогообложения предложенные НК и позволяющей вести тот или иной вид деятельности. Лучше бы до этого промолчали... Видимо, вы не знаете НК и законодательство. ФОП сам решает сколько ЕСВ платить в пределах: не ниже минималки и не выше 15 мин з.п. и не важно ИТ он или кто-то еще все зависит исключительно от выбранной системы налогообложения предложенные НК и позволяющей вести тот или иной вид деятельности.

да, согласен, ошибся с минималкой.

но я сравнивал только 5% и 19,5%. Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия. Но разница между 5% оформления как ФОП и 19,5% как наменого сотрудника - это конкретно уход от уплаты налогов/дискриминация/схематоз/законная шара (назовите как хотите), и я не согласен, что она должна существовать. да, согласен, ошибся с минималкой.но я сравнивал только 5% и 19,5%. Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия. Но разница между 5% оформления как ФОП и 19,5% как наменого сотрудника - это конкретно уход от уплаты налогов/дискриминация/схематоз/законная шара (назовите как хотите), и я не согласен, что она должна существовать. Ромасик

Повідомлень: 4487 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:16 Re: ФОП Ромасик написав: Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия. Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия.

Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне. Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне. Faceless

Модератор Повідомлень: 31470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:16 ol_zy написав: Ромасик написав: совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали. совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали.

вы просто путаете, поскольку вы работаете на компанию, то налоги платите не вы, а ваш работодатель, поскольку он налоговый агент. Форму налогообложения и размер з/п с учетом всех налогов на и с - выбирает владелец компание - не вы. Раз он посчитал, что это ему выгоднее чем быть фопом, значит на то есть причины. ФОП же сам ведет свою бухгалтерию и сам платит все положенные налоги и это его выбор, кто-то 5%, кто-то 19,5. Все схемы налогообложения как для юр.лиц так и для ФОПов полностью соответствуют НК и законодательству Украины и навязывать или указывать кому-то. что он мол платит налогов меньше чем должен - это, как минимум, голословно и не красиво. Вот если он не платит то, что должен по закону, тогда вперед в суд. Если ФОП с 7млн дохода (не прибыли) заплатит 5% - 350 тыс. в год + ЕСВ, то, думаю, он переплюнет в разы те налоги, что заплатил ваш работодатель за вас. При этом крупные компании, зачастую, налог на прибыль не платят или платят по минимуму, когда-то 2% налоговики считали, что все ок. При этом они платят налог с прибыли, а не с дохода. Т.е. итого ФОП (как один чел.) платит в бюджет гораздо больше налогов, чем за вас за работника (одного человека) заплатил ваш работодатель при этом вы лично ни одного налога не заплатили и ни одного отчета в налоговую не сдали, все за вас сделал работодатель. . Форму налогообложения и размер з/п с учетом всех налогов на и с - выбирает владелец компание - не вы. Раз он посчитал, что это ему выгоднее чем быть фопом, значит на то есть причины.и сам платит все положенные налоги и это его выбор, кто-то 5%, кто-то 19,5. Все схемы налогообложения как для юр.лиц так и для ФОПов полностью соответствуют НК и законодательству Украины и навязывать или указывать кому-то. что он мол платит налогов меньше чем должен - это, как минимум, голословно и не красиво. Вот если он не платит то, что должен по закону, тогда вперед в суд. Если ФОП с 7млн дохода (не прибыли) заплатит 5% - 350 тыс. в год + ЕСВ, то, думаю, он переплюнет в разы те налоги, что заплатил ваш работодатель за вас. При этом крупные компании, зачастую, налог на прибыль не платят или платят по минимуму, когда-то 2% налоговики считали, что все ок. При этом они платят налог с прибыли, а не с дохода. Т.е. итого ФОП (как один чел.) платит в бюджет гораздо больше налогов, чем за вас за работника (одного человека) заплатил ваш работодатель при этом вы лично ни одного налога не заплатили и ни одного отчета в налоговую не сдали, все за вас сделал работодатель.

1) та не путаю я, я прекрасно понимаю, что работодатель мог платить бы мне на 15% больше зп, если бы оформил меня как фоп, а если еще и ЕСВ на минималку, ооо!

2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. Знал такую контору. 1) та не путаю я, я прекрасно понимаю, что работодатель мог платить бы мне на 15% больше зп, если бы оформил меня как фоп, а если еще и ЕСВ на минималку, ооо!2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. Знал такую контору. Ромасик

Повідомлень: 4487 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20 Re: ФОП Ромасик написав: 2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. 2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы.

Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно Faceless

Модератор Повідомлень: 31470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20 Faceless написав: Ромасик написав: Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия. Если ФОП платит ЕСВ по минималке - это вообщем-то его личные проблемы по снижению страхового покрытия.

Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне. Нажаль ні. Це якраз системна проблема з наповнення Пенсійного фонду. І не треба взагалі про "страхове покриття", страхуванням тут і не пахне.

согласен, в реальном времени это давит на ПФ, но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика. Наполнение ПФ же ФОПов не волнует

ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием. согласен, в реальном времени это давит на ПФ, но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика. Наполнение ПФ же ФОПов не волнуетЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием. Ромасик

Повідомлень: 4487 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:21 Faceless написав: Ромасик написав: 2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. 2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы.

Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно Все по різному буває. Інколи є такий бух, інколи нема, інколи і бух є, але співробітник веде облік самостійно

ок, сам наймет бухгалтера) ок, сам наймет бухгалтера) Ромасик

Повідомлень: 4487 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 тра, 2022 23:26 Re: ФОП Ромасик написав: но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика. но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика.

Ця майбутня пенсія навіть в її максимальному розмірі не є чимось таким, що здатне мотивувати платити ЕСВ, нажаль. Тому смішно про батіг з пряником. Ромасик написав: ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием. ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием.

Є, але воно неймовірно далеко від того, що можна назвати страховкою. І взагалі все давно в одному казані - Песійному фонді Ця майбутня пенсія навіть в її максимальному розмірі не є чимось таким, що здатне мотивувати платити ЕСВ, нажаль. Тому смішно про батіг з пряником.Є, але воно неймовірно далеко від того, що можна назвати страховкою. І взагалі все давно в одному казані - Песійному фонді Faceless

Модератор Повідомлень: 31470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4567> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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