Ромасик написав:Если хотите о взятках, то налоговики не кошмарят компании, в которых все по белому
Яка наївність
Ромасик написав:И популярно раскладывают карты ит-компаниям с 0 наемных сотрудников и 100 фопов, что и как движется между их счетами. И сколько нужно отстегнуть, чтобы налоговик не видел этих движений.
Наївність і некомпетентність. Якщо ви не знали, то оформлення ФОПам є цілком законним, не є порушенням податкового законодавства, і компанії з грамотним бухгалтером податкову ставлять на місце без всіляких хабарів, в крайніх випадках залучають юристівю
та знаю я. Вот та контора, которую я знал, после шухера с налоговой, решила платить по белому. Совпадение? Наверное) Зачем нужны юристы и грамотный бухгалтер если все абсолютно законно, вы не подскажете?) Или может дешевле поделиться с налоговиком?
Ромасик написав:но как кнут/пряник он влияет на будущую пенсию плательщика.
Ця майбутня пенсія навіть в її максимальному розмірі не є чимось таким, що здатне мотивувати платити ЕСВ, нажаль. Тому смішно про батіг з пряником.
Ромасик написав:ЕСВ включает в себя и влияет на больничные выплаты ФСС и от безработицы. Вроде еще что-то четвертое есть. Это я и назвал страховым покрытием.
Є, але воно неймовірно далеко від того, що можна назвати страховкою. І взагалі все давно в одному казані - Песійному фонді
1) ну как, у нс люди даватся и за КАСКО и страховку на жилье. 2) наверное в одном, с постоянным дефицитом ПФ. То вы согласны, что туда надо больше ЕСВ платить? или пожалеем итшников и торгашей?
Я на цю тему висловлювався вже давно і неодноразово. І якби ви хоч трохи читали, а не тільки писали, знайшли б мій пост трохи вище і щодо того, чи треба платити більше, і що з айтівцями. Щодо "торгашей" - вам така зверхність честі не додає. Щодо кого жаліти а кого ні. Якби ви трохи більше розуміли в бух і податковому обліку, знали б, що на загальній системі можна цілком легально платити куди менше податків, ніж 5% з обігу, які платять ФОП. Головна перевага спрощеної системи ховається в її назві. Це простота ведення.
Найбільш сумнівна категорія спрощенців - це звісно наймані робітники, що оформлені ФОПами, це взагалі йде в протиріччя з самою ідеєю спрощеної системи. Але й тут не варто робити дурниць. Деталі я писав вище.
Ромасик написав:Как европейские самозанятые живут с кучей обьязаннностей, уплачивая налоги по общей ставке?
В них теж схеми оподаткування є подібні до нашої спрощенки, просто податки там таки трохи вище.
я знаю о самозанятых. Налоги они платят близкие к общей схеме, но поблажка лишь в том, что не нужно оформлятся как юрлицо. Просто декларация физлица. Самозанятый - это фоп1 группы
Faceless написав:Головний аргумент за спрощену систему з низькими податками для бізнесу - це підтримка підприємництва, малого бізнесу. Краще самозайнятий малий підприємець, що платить трошки податків, створює ВВП, заробляє, підтримує споживання, ніж безробітний, що нічого не платить, а ще й виплат потребує.
согласен, фоп 1 группы
Faceless написав:Щодо використання ФОП для мінімізації податків - з однієї сторони, це не є добре, роботодавці, що перевели своїх співробітників на ФОП, мають конкурентну перевагу перед тими, хто оформлює людей в штат, завдяки тому, що ФОПи виходять дешевше (при однаковій сумі на руки). Такий дисбаланс - нездорова річ, це фактично мотивація для компаній НЕ оформлювати в штат. При тому, що обидві схеми є цілком законними (щоб там не намагалися заявляти борці з ФОПами). Але є одне але. Коли вже підняли питання саме про айтівців. Ні, мова не про те, що "всі образяться й втечуть" (хоча, дійсно, частина втече).
куда?
Faceless написав:Важливіше інше. Сама влада постійно озвучувала тезу, що розвиток ІТ для держави є статегічним пріоритетом, ріст цієї галузі останні роки просто рекордний. І значною мірою цей ріст зобов'язаний "податковим пільгам" у вигляді можливості сплачувати низькі податки як ФОП. Заберете таку можливість - такого росту вже не буде, не буде такого шаленого рекрутингу (а він навіть зараз є, під час війни) - бо з тими самими скілами за ті самі гроші можна буде набрати і в Польщі, і взагалі по всій східній Європі, а зараз - українці при тих самих рейтах виходять дешевше.
Для не женатых налогоплательщиков в Ирландии установлен подоходный налог в 20% на первые 32800 евро дохода (2,7К евро в мес) и 41% на оставшийся баланс.
Для женатых пар подоходный налог в 20% установлен на первые 65600 евро доходы и 41% на оставшийся баланс.
И как Ирландия стала гаванью для ИТ компаний..?
Faceless написав:Тож, намагатися загнати всіх на загальну систему з оформленням в штат - сумнівна ідея. Хоча загалом зі схемою, коли робітників переводять на ФОПів, боротися потрібно. Але акуратно й з розумом. Я б дивився, з однієї сторони, в розширення переліку груп для спрощеного оподаткування, наприклад, зробити для ІТ окрему групу. Для неї можна було б шукати розумний компроміс щодо ЕСВ і оподаткування. До речі, ота нещасна Дія Сіті, судячи з усього, однією з цілей мала саме такий компроміс, але виглядає невдало. П.С. Не так давно дізнався, що резиденти Дії Сіті тепер можуть легально постійно працювати на території Туреччини без якихось додаткових зобов'язань.
МВФ поможет нам определить систему налогооблажения. И ЕС также.
Faceless написав:Щодо "торгашей" - вам така зверхність честі не додає. Щодо кого жаліти а кого ні. Якби ви трохи більше розуміли в бух і податковому обліку, знали б, що на загальній системі можна цілком легально платити куди менше податків, ніж 5% з обігу, які платять ФОП.
чего меня все пытаются тупым выставить?? для того, чтобы общая система была выгоднее, чем упрощенная, нужно белые поставки товара иметь вот после этого можно вернуться к термину "торгаши".
Ромасик написав:я знаю о самозанятых. Налоги они платят близкие к общей схеме, но поблажка лишь в том, что не нужно оформлятся как юрлицо. Просто декларация физлица. Самозанятый - это фоп1 группы
Самозайнятий - це фізична особа підприємець на будь-якій групі. Щодо "близьких до загальної" - як пам'ятаю, в тій же Польщі це 8 чи 9% для самозайнятих, і близько 30% для "звичайного найнятого". Так, дуже близько
Ромасик написав:согласен, фоп 1 группы
Будь-який ФОП, в тому числі той, що сам наймає людей.
Ромасик написав:куда?
Кому куди зручніше, якесь нерозумне питання. Ну наразі, оскільки виїзд чоловікам заборонений, то звісно не втечуть, але ж то, сподіваюся, тимчасово.
Ромасик написав:Для не женатых налогоплательщиков в Ирландии установлен подоходный налог в 20% на первые 32800 евро дохода (2,7К евро в мес) и 41% на оставшийся баланс.
Для женатых пар подоходный налог в 20% установлен на первые 65600 евро доходы и 41% на оставшийся баланс.
И как Ирландия стала гаванью для ИТ компаний..?
Ви точно читати вмієте? Гавань для компаній. Не найманих працівників.
Ромасик написав:МВФ поможет нам определить систему налогооблажения. И ЕС также.
Дурниця. В самому ЄС ці системи відрізняються від держави до держави. Та й МВФ цим не займається. Це виключно наша внутрішня задача. І наявність спрощеної системи не є чимось негативним.
Ромасик написав:чего меня все пытаются тупым выставить?? для того, чтобы общая система была выгоднее, чем упрощенная, нужно белые поставки товара иметь вот после этого можно вернуться к термину "торгаши"
Ніхто не намагається, ви самі добре справляєтесь. От в черговий раз довели, що взагалі не розумієте нічого в бух і податковому обліку. Та й в тому, як робиться торгівля, бо тільки невіглас може так висловлюватись
Faceless написав:Самозайнятий - це фізична особа підприємець на будь-якій групі.
у нас да, в Европе самозанятый - это замозанятый, он не может нанимать других работников. Ну ограничения по оборотам и вдам деятельности. То есть по нашем - это ФОП 1 группы. ФОПы 3 и 4 групп - это вполне себе состоятельные (потенциальные) юрлица.
Faceless написав:Щодо "близьких до загальної" - як пам'ятаю, в тій же Польщі це 8 чи 9% для самозайнятих, і близько 30% для "звичайного найнятого". Так, дуже близько
Ставка подоходного налога в Польше Стандартная (типовая) – 19%. Для небольших компаний и нового бизнеса в течение первого года работы предусмотрена льготная ставка 9%.
как мне нравится, когда кто-то тащит какую-то замануху, и выдает за истину.
Faceless написав:И как Ирландия стала гаванью для ИТ компаний..? Ви точно читати вмієте? Гавань для компаній. Не найманих працівників.
та умею же! Почему итшники то не поразбегались с Ирландии, уплачивая от 20% до 40% НДФЛ? Ирландия кста зажимает их (компании), с 12,5% до 15%.
Faceless написав:Дурниця. В самому ЄС ці системи відрізняються від держави до держави. Та й МВФ цим не займається. Це виключно наша внутрішня задача. І наявність спрощеної системи не є чимось негативним.
Еще раньше была ваша фраза о прелести упрощенной схемы в ее простоте. не вижу ничего сложного при общей системе: купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор. продал товар - записал доходы 15К - вот РРО. 15К-10К - плачу налоги. заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка. купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал. Какие сложности? Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка. Еще сложно? - идешь продавцом в эпицентр и не мучаешь кобылу.
А так бедные нещасные фопы, сводят концы с концами, на бумаге зарабатывают минималку, а потом прибегают на форум: финмон остановил 400К, где взять бомажку? - даже 5% пожлобился заплатить?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 24 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:При этом он эти суммы кидает в расходы и не платит с них налог на прибыль.
Але вони входять в базу для ПДВ
ol_zy написав:а наемный не платит вот тех налогов из вашей таблички, их платит за него работодатель
Тут теж не все так. Їх перераховує роботодавець. Але так чи інакше - робітник ці гроші заробляє, інакше не було б сенсу його тримати на роботі. І ВЗ і ПДФО він по суті сплачує, так й ЕСВ теж, хоч він і не фігурує у розрахункових листках, але то тільки формальність.
суть в том что ФОП также зарабатывает на все свои налоги + сам ведет бухгалтерию + сам подает отчеты в налоговую. Также ФОП на 5% не может кинуть налоги и з.п. в затраты, а дополнительно на на них еще и уплачивает 5%. Работодатель распределяет свои доходы от работы разных людей, т.е. конкретный ИТишник - сотрудник может быть убыточным, но пока у предприятия есть возможность оно в него вкладывает и платит за него налоги даже, если он пока прибыль не приносит. И в случае чего то же ТОВ рискует только имуществом предприятия, а ФОП при этом рискует всем своим имуществом. Опять же сотрудника убытки предприятия не волнуют - з.п. вынь да полож. А ФОПу - нет выхлопа - не заплатили, а деньги на налоги бери где хочешь.В случае неуплаты налогов за сотрудник отвечает компания и сотруднику пофиг. А вот ФОП отвечает сам за себя и штрафы будет платить он лично.