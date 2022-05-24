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ФОП
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 24 тра, 2022 08:05
Ромасик написав: alfredhaos написав:
Якщо це дійсно ФОП, який займається підприємницькою діяльність - то 5% хай буде.
а почему учительнице нельзя 5%?
Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:09
ol_zy написав:
А ФОПу - нет выхлопа - не заплатили, а деньги на налоги бери где хочешь.В случае неуплаты налогов за сотрудник отвечает компания и сотруднику пофиг. А вот ФОП отвечает сам за себя и штрафы будет платить он лично.
налоги платятся от оборота/прибыли (3-4 группа). Ну кроме ЕСВ 1400 грн. Но если у тебя такой бизнес, что нет доходов заплатить 1400 грн, то может и вправду лучше в эпицентр продавцом?
1 группа туда же - не тянешь 1650 грн, иди в эпицентр?
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:16
ol_zy написав:
Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать.
репетитор - это да, самозанятость (достаточно фоп 1 группы). Со школой - схематоз (и 1 группа не проканает).
Да, репетитору тяжело быть на общей системе и учитывать свои расходы (обучение, литературу). Должен ли он быть на упроещнной схеме 5% - возможно. Хотя в развитых странах такого не найти.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 24 тра, 2022 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:16
Ромасик написав:
2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. Знал такую контору.
и бухгалтеру не платили? или он работал абсолютно бескорыстно? а на оплату бух послуг идут деньги, которые могли бы заплатить в бюджет...
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:21
ol_zy написав: Ромасик написав:
2) в таких конторах фопы работников помогает вести бухгалтер конторы. Знал такую контору.
и бухгалтеру не платили? или он работал абсолютно бескорыстно? а на оплату бух послуг идут деньги, которые могли бы заплатить в бюджет...
бухгалтер компании нужен в любом случае - для учета зарплат сотрудников. Какая разница, в какую сторону он их считает?
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:28
Ромасик написав:
А так бедные нещасные фопы, сводят концы с концами, на бумаге зарабатывают минималку, а потом прибегают на форум: финмон остановил 400К, где взять бомажку? - даже 5% пожлобился заплатить?
полный же бред. 5% платится от всех поступлений на счет ФОПа. Без РРО ФОП может только по безналу работать. А финмон считает оборот доходом, точнее прибылью. Вон ПУМБ блочит если вы 20К кинете на приват себе и затем вернете назад 20 раз, то вы должны принести доходы, вы думаете на вот те 20К? нет уже на 400К и никакие выписки, что все было между своими счетами их не волнует, даже сейчас не признают доходы от продажи недвиги...
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ol_zy
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:39
ol_zy написав: Ромасик написав:
А так бедные нещасные фопы, сводят концы с концами, на бумаге зарабатывают минималку, а потом прибегают на форум: финмон остановил 400К, где взять бомажку? - даже 5% пожлобился заплатить?
полный же бред.
это понятно, 400К то где взяли?
ol_zy написав:
5% платится от всех поступлений на счет ФОПа. Без РРО ФОП может только по безналу работать. А финмон считает оборот доходом, точнее прибылью.
все правильно считает, а вы как хотели?
ol_zy написав:
Вон ПУМБ блочит если вы 20К кинете на приват себе и затем вернете назад 20 раз, то вы должны принести доходы, вы думаете на вот те 20К? нет уже на 400К и никакие выписки, что все было между своими счетами их не волнует, даже сейчас не признают доходы от продажи недвиги...
а зачем вы с привата гоните 20 раз по 20??
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:39
Ромасик написав:
2) наверное в одном, с постоянным дефицитом ПФ. То вы согласны, что туда надо больше ЕСВ платить? или пожалеем итшников и торгашей?
А может все таки поменять организацию ПФ? Убрать раздутые штаты сотрудников, бредовые млн. схемы откатов и растрат, которые делаются и покрываются на всех уровнях. Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...
Сделали бы всем накопительную, но часть доходов от накопления пустили бы на оставшихся солидарщиков. срезали бы пенсии судьям (у которых нет верхней планки). Привлекли бы надежные ино. управляющие компании, которые бы реально занимались доходностью накопительного фонда, а не схемами с откатами и скорее всего и ЕСВ бы смогли снизить и пенсии бы выросли в итоге (накопительные).
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ol_zy
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:48
ol_zy написав: Ромасик написав:
2) наверное в одном, с постоянным дефицитом ПФ. То вы согласны, что туда надо больше ЕСВ платить? или пожалеем итшников и торгашей?
А может все таки поменять организацию ПФ? Убрать раздутые штаты сотрудников, бредовые млн. схемы откатов и растрат, которые делаются и покрываются на всех уровнях.
о, о! Началось! ПФ это вам не Нафтогаз. Там сидят тетки за минималку в обплеснявелых подвалах. У меня даже есть знакомая клерк в провинциальной налоговой, которая жаловалась, что бумагу несут из дому на работу.
ol_zy написав:
Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но ...
какая вам разница, какая система, если вы все равно налоги платить не хотите?
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Ромасик
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