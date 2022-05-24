Додано: Вів 24 тра, 2022 08:39

Ромасик написав: 2) наверное в одном, с постоянным дефицитом ПФ. То вы согласны, что туда надо больше ЕСВ платить? или пожалеем итшников и торгашей? 2) наверное в одном, с постоянным дефицитом ПФ. То вы согласны, что туда надо больше ЕСВ платить? или пожалеем итшников и торгашей?

А может все таки поменять организацию ПФ? Убрать раздутые штаты сотрудников, бредовые млн. схемы откатов и растрат, которые делаются и покрываются на всех уровнях. Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...Сделали бы всем накопительную, но часть доходов от накопления пустили бы на оставшихся солидарщиков. срезали бы пенсии судьям (у которых нет верхней планки). Привлекли бы надежные ино. управляющие компании, которые бы реально занимались доходностью накопительного фонда, а не схемами с откатами и скорее всего и ЕСВ бы смогли снизить и пенсии бы выросли в итоге (накопительные).