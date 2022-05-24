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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:27

  _hunter написав:Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".
А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.
Как бы кидка в этой схеме нет.
С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.
Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.

Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет. :roll:
А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:35

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".
А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.
Как бы кидка в этой схеме нет.
С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\

Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки.
С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:57

_hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.
Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:20

  Ромасик написав:_hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.
Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.

Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? :wink:
_hunter
 
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