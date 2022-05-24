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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 6789 Додано: Вів 24 тра, 2022 11:27 _hunter написав: Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".

А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется. Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет.

С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.

Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.



Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет.

А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000? там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.Как бы кидка в этой схеме нет.С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет.А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000? Ромасик

Повідомлень: 4496 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 11:35 Ромасик написав: _hunter написав: Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".

А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется. Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет.

С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\ там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\

Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки.

С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика. Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки.С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика. _hunter Повідомлень: 6887 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 11:57 _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. Ромасик

Повідомлень: 4496 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 12:20 Ромасик написав: _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.

Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? _hunter Повідомлень: 6887 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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