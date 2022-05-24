_hunter написав:Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".
А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.
там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.
Как бы кидка в этой схеме нет.
С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.
Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.
Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет.
А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000?