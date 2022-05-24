_hunter написав:Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки". А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.
там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия. Как бы кидка в этой схеме нет. С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали. Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.
Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет. А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000?
_hunter написав:Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки". А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.
там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия. Как бы кидка в этой схеме нет. С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\
Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки. С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика.
Ромасик написав:у нас да, в Европе самозанятый - это замозанятый, он не может нанимать других работников. Ну ограничения по оборотам и вдам деятельности. То есть по нашем - это ФОП 1 группы. ФОПы 3 и 4 групп - это вполне себе состоятельные (потенциальные) юрлица.
Звідки такий висновок? Я не вивчав доствід по всій Єкропі, але, наприклад, у Польщі ФОП може мати найманих працівників ФОП 1 групи у нас - це просто най-найпростіший варіант для найменших оборотів. Якщо людина працює на 3-й групі, це зовсім не означає, що він якийсь заможний і має потенціал бути юрособою. Це дурниці
Ромасик написав:Ставка подоходного налога в Польше Стандартная (типовая) – 19%. Для небольших компаний и нового бизнеса в течение первого года работы предусмотрена льготная ставка 9%.
как мне нравится, когда кто-то тащит какую-то замануху, и выдает за истину.
Ромасик написав:та умею же! Почему итшники то не поразбегались с Ирландии, уплачивая от 20% до 40% НДФЛ? Ирландия кста зажимает их (компании), с 12,5% до 15%.
Вкотре сумніви щодо вагих навичок читати й розуміти прочитане. Яке відношення мають "ітішники" до корпоративних податків? Звідки ви взяли, що там тиї "ітішників" багато і ця сфера стрімко росте? Ірландія зручна як місце реєстрацію юрособи. Це не має дожного відноення до оподаткування працівників.
Ромасик написав:не вижу ничего сложного при общей системе: купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор. продал товар - записал доходы 15К - вот РРО. 15К-10К - плачу налоги. заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка. купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал. Какие сложности? Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка.
Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис. Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.
Ромасик написав:не вижу ничего сложного при общей системе: купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор. продал товар - записал доходы 15К - вот РРО. 15К-10К - плачу налоги. заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка. купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал. Какие сложности? Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка.
Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис. Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.
Недарма він фанатіє від Гетьманцева. До речі, я спочатку подумав, що це тонкий троллінг поглядів останнього, але "ніт" - це дійсно такий же світогляд.
ol_zy написав:А может все таки поменять организацию ПФ?
Нажаль, проблема ПФ зовсім не в цьому. Не те щоб я за роздуті штати, але це ніяк не вирішить дефіцит ПФ. Ніякою оптимізацією штату не можна вирішити проблему пенсій, якщо пенсіонерів майже стільки ж, скільки офіційно працюючих, а ті працюючі ще в половині випадків всіру оформлені і платять внески з мінімалки, яких не вистачить і на половину мінімальної пенсії
ol_zy написав:Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...
А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.
ol_zy написав:Сделали бы всем накопительную, но часть доходов от накопления пустили бы на оставшихся солидарщиков.
Це просто НЕРЕАЛЬНО. Хіба що внески в ЕСВ збільшити вдвічі і побороти неофіційне працевлаштування і сірі ЗП.
ol_zy написав:срезали бы пенсии судьям (у которых нет верхней планки)
Всі спецпенсії - це менше 1% ПФ. Тобто, якщо зробити диво, протягнути зміни в законодавство, зокрема Конституцію, щоби ті судді не відсудили назад все, то буде трохи справедливіше, але дефіцит ПФ ніяк не вирішиться
Ромасик написав:там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия. Как бы кидка в этой схеме нет.
Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію зараз
Солідарна система - це такий собі солідарний кидок усіх, хто заробляє трохи більше середнього. Нажаль, її не можна просто взяти й відмінити
ol_zy написав:Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...
А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.
Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
ol_zy написав:Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...
А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.
Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
Аж цікаво, як ви це бачите? Просто відмінити всі пенсії? Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно? І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду