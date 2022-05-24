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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 78910> Додано: Вів 24 тра, 2022 11:27 _hunter написав: Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".

А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется. Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет.

С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.

Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.



Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет.

А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000? там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.Как бы кидка в этой схеме нет.С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. И пока для нас, развивающейся страны с высокой инфляцией, гривневые накопления выглядят стремно, а с валютными еще не порешали.Поэтому мне пока больше понятна/нравится солидарная система.Кризис солидарки да есть через дефицит ПФ. Но чтобы его покрыть, нужно увеличить налоги. А платить никто не хочет.А в накопительную тоже нужно много платить. Или вы думаете 1400 грн заплатите, то будет пенсия будет 14000? Ромасик

Повідомлень: 4496 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 11:35 Ромасик написав: _hunter написав: Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".

А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется. Разница в том, что сейчас за уплату ЕСВ в замен выдают размытое обещание "в будущем будет все “справедливо” (что бы это ни значило)". При этом постоянно говорят о "кризисе солидарки".А на накопительной -- "взамен" можно будет любоваться суммой _на своем собственно_ счете. -- в этом случае, обычно, желание платить налоги как-то само-собой появляется.

там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет.

С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\ там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.С накопительной есть вопрос в какой валюте накапливать, чтобы инфляция не сьела эти накопления. \\\

Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки.

С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика. Вон, прямо в следующем предложении описывается "кидок" солидарки.С накопительной вообще никакого вопроса нет: USD/EUR/XAU (можно хоть во всех трех) -- по выбору плательщика. _hunter Повідомлень: 6891 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 11:57 _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. Ромасик

Повідомлень: 4496 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 12:20 Ромасик написав: _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.

Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? _hunter Повідомлень: 6891 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:31 Re: ФОП Ромасик написав: у нас да, в Европе самозанятый - это замозанятый, он не может нанимать других работников. Ну ограничения по оборотам и вдам деятельности. То есть по нашем - это ФОП 1 группы. ФОПы 3 и 4 групп - это вполне себе состоятельные (потенциальные) юрлица. у нас да, в Европе самозанятый - это замозанятый, он не может нанимать других работников. Ну ограничения по оборотам и вдам деятельности. То есть по нашем - это ФОП 1 группы. ФОПы 3 и 4 групп - это вполне себе состоятельные (потенциальные) юрлица.

Звідки такий висновок? Я не вивчав доствід по всій Єкропі, але, наприклад, у Польщі ФОП може мати найманих працівників

ФОП 1 групи у нас - це просто най-найпростіший варіант для найменших оборотів. Якщо людина працює на 3-й групі, це зовсім не означає, що він якийсь заможний і має потенціал бути юрособою. Це дурниці Ромасик написав: Ставка подоходного налога в Польше

Стандартная (типовая) – 19%.

Для небольших компаний и нового бизнеса в течение первого года работы предусмотрена льготная ставка 9%.



как мне нравится, когда кто-то тащит какую-то замануху, и выдает за истину. Ставка подоходного налога в ПольшеСтандартная (типовая) – 19%.Для небольших компаний и нового бизнеса в течение первого года работы предусмотрена льготная ставка 9%.как мне нравится, когда кто-то тащит какую-то замануху, и выдает за истину.

Трохи погуглив: https://europortal.biz.ua/evropa/polshh ... shchi.html

Від 2 до 20%. З обороту. Ромасик написав: та умею же! Почему итшники то не поразбегались с Ирландии, уплачивая от 20% до 40% НДФЛ?

Ирландия кста зажимает их (компании), с 12,5% до 15%. та умею же! Почему итшники то не поразбегались с Ирландии, уплачивая от 20% до 40% НДФЛ?Ирландия кста зажимает их (компании), с 12,5% до 15%.

Вкотре сумніви щодо вагих навичок читати й розуміти прочитане. Яке відношення мають "ітішники" до корпоративних податків? Звідки ви взяли, що там тиї "ітішників" багато і ця сфера стрімко росте?

Ірландія зручна як місце реєстрацію юрособи. Це не має дожного відноення до оподаткування працівників. Ромасик написав: не вижу ничего сложного при общей системе:

купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор.

продал товар - записал доходы 15К - вот РРО.

15К-10К - плачу налоги.

заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка.

купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал.

Какие сложности?

Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка. не вижу ничего сложного при общей системе:купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор.продал товар - записал доходы 15К - вот РРО.15К-10К - плачу налоги.заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка.купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал.Какие сложности?Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка. Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис.

Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі. Звідки такий висновок? Я не вивчав доствід по всій Єкропі, але, наприклад, у Польщі ФОП може мати найманих працівниківФОП 1 групи у нас - це просто най-найпростіший варіант для найменших оборотів. Якщо людина працює на 3-й групі, це зовсім не означає, що він якийсь заможний і має потенціал бути юрособою. Це дурниціТрохи погуглив:Від 2 до 20%. З обороту.Вкотре сумніви щодо вагих навичок читати й розуміти прочитане. Яке відношення мають "ітішники" до корпоративних податків? Звідки ви взяли, що там тиї "ітішників" багато і ця сфера стрімко росте?Ірландія зручна як місце реєстрацію юрособи. Це не має дожного відноення до оподаткування працівників.Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис.Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі. Faceless

Модератор Повідомлень: 31476 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:38 Faceless написав: Ромасик написав: не вижу ничего сложного при общей системе:

купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор.

продал товар - записал доходы 15К - вот РРО.

15К-10К - плачу налоги.

заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка.

купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал.

Какие сложности?

Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка. не вижу ничего сложного при общей системе:купил товар - записал расходы 10К - вот накладная, договор.продал товар - записал доходы 15К - вот РРО.15К-10К - плачу налоги.заплатил за аренду магазина - записал в расходы - вот договор аренды, вот платежка.купил машину - амортизировал, купил ПК - амортизировал.Какие сложности?Сложно? - нанял бухгалтера, записал в расходы - вот договор, вот платежка. Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис.

Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі. Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис.Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.

Недарма він фанатіє від Гетьманцева.

До речі, я спочатку подумав, що це тонкий троллінг поглядів останнього, але "ніт" - це дійсно такий же світогляд. Недарма він фанатіє від Гетьманцева.До речі, я спочатку подумав, що це тонкий троллінг поглядів останнього, але "ніт" - це дійсно такий же світогляд. L Повідомлень: 465 З нами з: 19.05.08 Подякував: 4 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:39 Re: ФОП ol_zy написав: А может все таки поменять организацию ПФ? А может все таки поменять организацию ПФ?

Нажаль, проблема ПФ зовсім не в цьому. Не те щоб я за роздуті штати, але це ніяк не вирішить дефіцит ПФ. Ніякою оптимізацією штату не можна вирішити проблему пенсій, якщо пенсіонерів майже стільки ж, скільки офіційно працюючих, а ті працюючі ще в половині випадків всіру оформлені і платять внески з мінімалки, яких не вистачить і на половину мінімальної пенсії ol_zy написав: Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется... Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...

А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії. ol_zy написав: Сделали бы всем накопительную, но часть доходов от накопления пустили бы на оставшихся солидарщиков. Сделали бы всем накопительную, но часть доходов от накопления пустили бы на оставшихся солидарщиков.

Це просто НЕРЕАЛЬНО. Хіба що внески в ЕСВ збільшити вдвічі і побороти неофіційне працевлаштування і сірі ЗП. ol_zy написав: срезали бы пенсии судьям (у которых нет верхней планки) срезали бы пенсии судьям (у которых нет верхней планки) Всі спецпенсії - це менше 1% ПФ. Тобто, якщо зробити диво, протягнути зміни в законодавство, зокрема Конституцію, щоби ті судді не відсудили назад все, то буде трохи справедливіше, але дефіцит ПФ ніяк не вирішиться Нажаль, проблема ПФ зовсім не в цьому. Не те щоб я за роздуті штати, але це ніяк не вирішить дефіцит ПФ. Ніякою оптимізацією штату не можна вирішити проблему пенсій, якщо пенсіонерів майже стільки ж, скільки офіційно працюючих, а ті працюючі ще в половині випадків всіру оформлені і платять внески з мінімалки, яких не вистачить і на половину мінімальної пенсіїА іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.Це просто НЕРЕАЛЬНО. Хіба що внески в ЕСВ збільшити вдвічі і побороти неофіційне працевлаштування і сірі ЗП.Всі спецпенсії - це менше 1% ПФ. Тобто, якщо зробити диво, протягнути зміни в законодавство, зокрема Конституцію, щоби ті судді не відсудили назад все, то буде трохи справедливіше, але дефіцит ПФ ніяк не вирішиться Faceless

Модератор Повідомлень: 31476 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:45 Re: ФОП Ромасик написав: там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет. там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.Как бы кидка в этой схеме нет.

Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію зараз



Солідарна система - це такий собі солідарний кидок усіх, хто заробляє трохи більше середнього. Нажаль, її не можна просто взяти й відмінити Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію заразСолідарна система - це такий собі солідарний кидок усіх, хто заробляє трохи більше середнього. Нажаль, її не можна просто взяти й відмінити Faceless

Модератор Повідомлень: 31476 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:53 Faceless написав: ol_zy написав: Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется... Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...

А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії. А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.

Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии... Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии... _hunter Повідомлень: 6891 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 13:58 _hunter написав: Faceless написав: ol_zy написав: Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется... Уже сколько лет пытались на накопительную пенсию перейти, но и тут умудрились все сделать так, чтобы фиг-вам, сделали, что солидарная часть остается как и было, а накопительную вы можете дополнительно платить и потом, может быть, вам что-то достанется...

А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії. А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.

Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии... Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...

Аж цікаво, як ви це бачите?

Просто відмінити всі пенсії?

Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?

І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду



Чи як ще ви це бачите? Аж цікаво, як ви це бачите?Просто відмінити всі пенсії?Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?І це ще треба протягти зміни до Конституції через РадуЧи як ще ви це бачите? Faceless

Модератор Повідомлень: 31476 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 78910> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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