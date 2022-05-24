Faceless написав:_hunter написав:
Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
Аж цікаво, як ви це бачите?
Просто відмінити всі пенсії?
Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?
І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду
Чи як ще ви це бачите?
Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.
Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.
И да -- платить по накоплениям.