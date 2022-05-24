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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:34

  Faceless написав:
  _hunter написав:
  Faceless написав:А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.

Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...

Аж цікаво, як ви це бачите?
Просто відмінити всі пенсії?
Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?
І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду

Чи як ще ви це бачите?

Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.
Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.
И да -- платить по накоплениям.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:17

  Ромасик написав:
  ol_zy написав:Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать.

репетитор - это да, самозанятость (достаточно фоп 1 группы).

Ось бачиш, ти навіть не розумієш, що репетитор НЕ МОЖЕ бути на першій групі, а тільки на другій або третій. Але впевнений, що не тупий. І так в усьому.
А людям зовні достатньо навіть поглянути на нік "Ромасік", щоб зрозуміти психологичний портрет його власника :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 78910
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