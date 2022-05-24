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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 24 тра, 2022 14:34
Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав:
А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.
Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
Аж цікаво, як ви це бачите?
Просто відмінити всі пенсії?
Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?
І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду
Чи як ще ви це бачите?
Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.
Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.
И да -- платить по накоплениям.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:17
Ромасик написав: ol_zy написав:
Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать.
репетитор - это да, самозанятость (достаточно фоп 1 группы).
Ось бачиш, ти навіть не розумієш, що репетитор НЕ МОЖЕ бути на першій групі, а тільки на другій або третій. Але впевнений, що не тупий. І так в усьому.
А людям зовні достатньо навіть поглянути на нік "Ромасік", щоб зрозуміти психологичний портрет його власника
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:02
_hunter написав: Ромасик написав:_hunter
не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.
Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.
Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_?
30-40% от зп
30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ.
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Ромасик
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:07
_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав:
[quote="5437585:Faceless"]
А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.
Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
Аж цікаво, як ви це бачите?
Просто відмінити всі пенсії?
Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?
І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду
Чи як ще ви це бачите?
Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.
Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.
И да -- платить по накоплениям.[/quote]Не певен, що у нього щось можна спитати.
Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.
Тому як на мене це нереально
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:08
Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав:_hunter
не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.
Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.
Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_?
30-40% от зп
30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ.
Насправді навіть менше.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:45
Faceless написав: Ромасик написав:
там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.
Как бы кидка в этой схеме нет.
Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію зараз
у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп.
97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:50
Faceless написав:
_hunter написав:Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.
Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.
И да -- платить по накоплениям.
Не певен, що у нього щось можна спитати.
Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.Тому як на мене це нереально
Та я и сам это понимаю
-- это так, мечты вслух -- как можно было бы наконец-то сделать "по-нормальному" все.
Насчет Конституции: там тоже давно пора определиться -- может ли государство называться _социальным_, если в нем на _прожиточный минимум_ чисто физически прожить невозможно. Да и на минимальную пенсию -- не так, что бы это просто было... -- и так с "каждым вторым" пунктом навроде "Кожен має право на охорону здоров'я" да "недра -- принадлежат народу"...
Т.е. пора бы наконец-то сесть и подумать "мы, вообще чего хотим и куда идем?". Потому как национальная идея о перекладывании проблем на "послидовныкив" -- начинает утомлять
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Додано: Вів 24 тра, 2022 18:00
Faceless написав:
Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис
.
Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.[/quote]
спасибо, я не спрашивал.Переходить на личности это прерогатива модератора?
И еще про невежество мне рассказывает.
Напишите, как вы заполняли. Посмотрю на свои ошибки
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Додано: Вів 24 тра, 2022 18:18
Ромасик написав:
у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп.
Не зашкалить, там ж калькуляція "прогнозу", типу якщо й далі рівень ЗП відносно середньої по країні буде такий самий.
Ромасик написав:
97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К
І хіба це достатньо? Це ж навіть менше, ніж щомісячні відрахування ЕСВ.
При цьому, той, хто мав ЗП не вище середньої, отримуватиме мінімалку, яка буде куди більша, за щомісячні відрахування, що робив такий "пенсіонер".
Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.
От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 18:21
Ромасик написав:
о, о! Началось! ПФ это вам не Нафтогаз. Там сидят тетки за минималку в обплеснявелых подвалах. У меня даже есть знакомая клерк в провинциальной налоговой, которая жаловалась, что бумагу несут из дому на работу.
При чем здесь клерки и ваши тетки? Вы посмотрите на чем ездят и как живут нач. ПФ... Понятно, что теток они к кормушке не пустят.
Ромасик написав:
какая вам разница, какая система, если вы все равно налоги платить не хотите?
В отличие от вас я как юр. так и фоп - налоги плачу все - согласно НК. Вы лично сколько налогов заплатили? (не ваш работодатель за вас). И для меня есть большая разница, когда я вижу на каком джипе нач ПФ подъезжает к работе и в каком доме он живет. И явно не за минималку и даже не за его офиц. з.п. купленную...
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