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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 891011> Додано: Вів 24 тра, 2022 14:34 Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав: А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії. А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.

Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии... Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...

Аж цікаво, як ви це бачите?

Просто відмінити всі пенсії?

Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?

І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду



Чи як ще ви це бачите? Аж цікаво, як ви це бачите?Просто відмінити всі пенсії?Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?І це ще треба протягти зміни до Конституції через РадуЧи як ще ви це бачите?

Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.

Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.

И да -- платить по накоплениям. Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.И да -- платить по накоплениям. _hunter Повідомлень: 6894 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 15:17 Ромасик написав: ol_zy написав: Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать. Почему нельзя? Куча учителей - ФОПы. Ведут предпринимательскую деятельность. например, репетиторство. могут и со школой по договору работать.

репетитор - это да, самозанятость (достаточно фоп 1 группы). репетитор - это да, самозанятость (достаточно фоп 1 группы).

Ось бачиш, ти навіть не розумієш, що репетитор НЕ МОЖЕ бути на першій групі, а тільки на другій або третій. Але впевнений, що не тупий. І так в усьому.

А людям зовні достатньо навіть поглянути на нік "Ромасік", щоб зрозуміти психологичний портрет його власника Ось бачиш, ти навіть не розумієш, що репетитор НЕ МОЖЕ бути на першій групі, а тільки на другій або третій. Але впевнений, що не тупий. І так в усьому.А людям зовні достатньо навіть поглянути на нік "Ромасік", щоб зрозуміти психологичний портрет його власника sergey_sryvkin

Повідомлень: 981 З нами з: 19.02.14 Подякував: 387 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 17:02 _hunter написав: Ромасик написав: _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.

Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_?

30-40% от зп



30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ. 30-40% от зп30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ. Ромасик

Повідомлень: 4504 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 17:07 Re: ФОП _hunter написав: Faceless написав: _hunter написав: [quote="5437585:Faceless"]

А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії. [quote="5437585:Faceless"]А іншого варіанту і немає. Не можна просто взяти і відмінити внески в солідарну систему - не можна ж відмінити поточні пенсії.

Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии... Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...

Аж цікаво, як ви це бачите?

Просто відмінити всі пенсії?

Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?

І це ще треба протягти зміни до Конституції через Раду



Чи як ще ви це бачите? Аж цікаво, як ви це бачите?Просто відмінити всі пенсії?Всі поточні пенсії заморозити й перекласти на бюджет, всі нові пенсії визначати виключно виходячи з накопичень? Для цього всього ще більше підвищити ЕСВ чи податки, бо витрати бюджету зростуть катастрофічно?І це ще треба протягти зміни до Конституції через РадуЧи як ще ви це бачите?

Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.

Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.

И да -- платить по накоплениям.[/quote]Не певен, що у нього щось можна спитати.

Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.

Тому як на мене це нереально Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.И да -- платить по накоплениям.[/quote]Не певен, що у нього щось можна спитати.Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.Тому як на мене це нереально Faceless

Модератор Повідомлень: 31479 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 17:08 Re: ФОП Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав: _hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.

Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет. не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет.Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.

Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_? Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_?

30-40% от зп



30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ. 30-40% от зп30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ.



Насправді навіть менше. Насправді навіть менше. Faceless

Модератор Повідомлень: 31479 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 17:45 Faceless написав: Ромасик написав: там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.

Как бы кидка в этой схеме нет. там не размытое, там есть коэффициент зарплаты, который вы набираете уплатой ЕСВ и умножив на него среднюю зп по стране в будущем, будет получена ваша пенсия.Как бы кидка в этой схеме нет.

Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію зараз Кидок в тих коефіцієнтах. Ви, заробляючи більше 15 мінімальних ЗП, сплачуєте максимальний ЕСВ нехай 30 років, не заробите навіть максимальну пенсію (вона можлива тільки при всіляких доп коефіцієнтах). Тобто, якщо зараз ви вбілу заробляєте десь 90 тисяч, платите максимальний ЕСВ тисяч 20 в місяць, і платили максимальний попередні 30 років, то той самий калькулятор пенсії вам покаже що вам світило б 15 тисяч грн пенсії, якщо ви вийшли б на пенсію зараз

у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп.

97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп.97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К Ромасик

Повідомлень: 4504 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 17:50 Faceless написав: _hunter написав: Можно у Бальцеровича спросить -- как он делал. Я не уверен, но он в 89-м пенсии просто перестал платить.

Сейчас можно не переставать -- просто перестать индексировать: скачок 29=>39 (и это еще не вечер) дефициту ПФ очень поможет.

И да -- платить по накоплениям. Не певен, що у нього щось можна спитати.

Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.

Тому як на мене це нереально Не певен, що у нього щось можна спитати.Також, до зміни Конституції ще треба, по суті, поховати рейтинг тим, хто це ініціює - пенси не підтримають, а зараз це половина виборців.

Та я и сам это понимаю -- это так, мечты вслух -- как можно было бы наконец-то сделать "по-нормальному" все.

Насчет Конституции: там тоже давно пора определиться -- может ли государство называться _социальным_, если в нем на _прожиточный минимум_ чисто физически прожить невозможно. Да и на минимальную пенсию -- не так, что бы это просто было... -- и так с "каждым вторым" пунктом навроде "Кожен має право на охорону здоров'я" да "недра -- принадлежат народу"...

Т.е. пора бы наконец-то сесть и подумать "мы, вообще чего хотим и куда идем?". Потому как национальная идея о перекладывании проблем на "послидовныкив" -- начинает утомлять Та я и сам это понимаю-- это так, мечты вслух -- как можно было бы наконец-то сделать "по-нормальному" все.Насчет Конституции: там тоже давно пора определиться -- может ли государство называться _социальным_, если в нем на _прожиточный минимум_ чисто физически прожить невозможно. Да и на минимальную пенсию -- не так, что бы это просто было... -- и так с "каждым вторым" пунктом навроде "Кожен має право на охорону здоров'я" да "недра -- принадлежат народу"...Т.е. пора бы наконец-то сесть и подумать "мы, вообще чего хотим и куда идем?". Потому как национальная идея о перекладывании проблем на "послидовныкив" -- начинает утомлять _hunter Повідомлень: 6894 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 18:00 Faceless написав: Невігластво, некомпетентність і самовпененість - ось ваш опис.

Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.[/quote]

спасибо, я не спрашивал.

Переходить на личности это прерогатива модератора? И еще про невежество мне рассказывает.

Напишите, как вы заполняли. Посмотрю на свои ошибки Невігластво, некомпетентність і самовпененість -Очевидно, що ви ніколи не вели бухгалтерію на загальній системі.[/quote]спасибо, я не спрашивал.И еще про невежество мне рассказывает.Напишите, как вы заполняли. Посмотрю на свои ошибки Ромасик

Повідомлень: 4504 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1159 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 18:18 Re: ФОП Ромасик написав: у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп. у меня все нормально считает. И мне кажется она зашкалит к максимальной намного раньше, чем 30 лет получать максимальную зп.

Не зашкалить, там ж калькуляція "прогнозу", типу якщо й далі рівень ЗП відносно середньої по країні буде такий самий. Ромасик написав: 97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К 97/14=7 (текущий коэф) Если возьмут прошлогодние зп 10К, то будет: 10х7х0,3 (30лет)=21К

І хіба це достатньо? Це ж навіть менше, ніж щомісячні відрахування ЕСВ.

При цьому, той, хто мав ЗП не вище середньої, отримуватиме мінімалку, яка буде куди більша, за щомісячні відрахування, що робив такий "пенсіонер".

Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.

От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи. Не зашкалить, там ж калькуляція "прогнозу", типу якщо й далі рівень ЗП відносно середньої по країні буде такий самий.І хіба це достатньо? Це ж навіть менше, ніж щомісячні відрахування ЕСВ.При цьому, той, хто мав ЗП не вище середньої, отримуватиме мінімалку, яка буде куди більша, за щомісячні відрахування, що робив такий "пенсіонер".Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи. Faceless

Модератор Повідомлень: 31479 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 тра, 2022 18:21 Ромасик написав: о, о! Началось! ПФ это вам не Нафтогаз. Там сидят тетки за минималку в обплеснявелых подвалах. У меня даже есть знакомая клерк в провинциальной налоговой, которая жаловалась, что бумагу несут из дому на работу.

о, о! Началось! ПФ это вам не Нафтогаз. Там сидят тетки за минималку в обплеснявелых подвалах. У меня даже есть знакомая клерк в провинциальной налоговой, которая жаловалась, что бумагу несут из дому на работу.

При чем здесь клерки и ваши тетки? Вы посмотрите на чем ездят и как живут нач. ПФ... Понятно, что теток они к кормушке не пустят.

Ромасик написав: какая вам разница, какая система, если вы все равно налоги платить не хотите? какая вам разница, какая система, если вы все равно налоги платить не хотите?

В отличие от вас я как юр. так и фоп - налоги плачу все - согласно НК. Вы лично сколько налогов заплатили? (не ваш работодатель за вас). И для меня есть большая разница, когда я вижу на каком джипе нач ПФ подъезжает к работе и в каком доме он живет. И явно не за минималку и даже не за его офиц. з.п. купленную... При чем здесь клерки и ваши тетки? Вы посмотрите на чем ездят и как живут нач. ПФ... Понятно, что теток они к кормушке не пустят.В отличие от вас я как юр. так и фоп - налоги плачу все - согласно НК. Вы лично сколько налогов заплатили? (не ваш работодатель за вас). И для меня есть большая разница, когда я вижу на каком джипе нач ПФ подъезжает к работе и в каком доме он живет. И явно не за минималку и даже не за его офиц. з.п. купленную... ol_zy

Повідомлень: 7353 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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